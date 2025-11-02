El Objetivo
Lucía Méndez, sobre la situación de Mazón: "Cuando intentas ocultar una realidad llegas donde ha llegado el PP, a este espectáculo público"
La redactora jefe de 'El Mundo' ha calificado de "rebelión" la situación actual en el PP valenciano con un Carlos Mazón que todavía no ha dimitido con president pese a haber mantenido "conversaciones" con Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Mazón valora la dimisión como president de la Comunitat Valenciana. No obstante, este domingo todavía se mantiene en el cargo pese a que desde la formación 'popular' se valoren sustitutos e incluso Alberto Núñez Feijóo haya mantenido "conversaciones" con el mandatario valenciano.
Y, pese a que se desconoce el contenido de esas conversaciones, Lucía Méndez ha señalado en El Objetivo lo que sí se conoce: "Lo que sí sabemos es lo que ha pasado hoy y todo este año. Y yo recuerdo que el expresidente Mariano Rajoy siempre citaba una frase de Ortega y Gasset: 'Toda realidad ignorada prepara su venganza'. Incluso en la vida personal, cuando tú aplazas una decisión que es inevitable que se vaya a tomar o intentas ocultar una realidad que es inevitable que se vaya a saber, al final llegas a donde ha llegado el PP, al día de hoy y a este espectáculo público".
"Al PP nacional anunciando por la mañana que va a haber unas conversaciones entre Feijóo y Mazón a fin de poner solución a la crisis gravísima que vive este partido en la Comunidad Valenciana y, por ende, a toda España y que se sabría el resultado", ha añadido.
Ante esta situación, la redactora jefe de 'El Mundo' ha calificado de "rebelión" la posición del PP valenciano: "Y estamos a estas horas de la noche viendo un pulso y una rebelión en toda regla del PP de Valencia contra la dirección nacional que no sabemos cómo va a acabar y parece que no lo saben ni ellos".
