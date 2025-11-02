Joan Baldoví, sobre la situación de Mazón: "Si no hay comunicado es porque no hay acuerdo; se resiste a dimitir"

El portavoz de Compromís en Les Corts ha defendido que "lo único que le daría un poquito de dignidad" a Vox "es que presentase su dimisión y devolviera la voz a los valencianos y valencianas, porque no ha sido solo él, sino su gobierno y con ellos, sus cómplices, Vox".

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, ha expresado en El Objetivo que de Carlos Mazón se espera "todo", en lo referente a la posibilidad de que anuncie su dimisión en las próximas horas. "Es una persona que incluso ha pensado durante todo este año que el podría volver a encabezar las listas electorales del PP", ha destacado al respecto, a lo que ha añadido que "si a estas horas no hay comunicado es porque no hay acuerdo, porque se resiste a dimitir".

En este sentido, Baldoví ha señalado que "si algo cambia, es en el funeral, cuando toda España ve que las víctimas delante del rey y del presidente del Gobierno dictaminan su sentencia: Mazón es el responsable y una persona que no quiere nadie".

Para el político, "lo único que le daría un poquito de dignidad es que presentase su dimisión y devolviera la voz a los valencianos y valencianas, porque no ha sido solo él, sino su gobierno y con ellos, sus cómplices, Vox, que durante todo este año han tenido la indignidad de darle aire a un presidente que ha mentido y no estaba donde tenía que estar". Tras ello, ha advertido de que "si dimite y no vamos a elecciones, todo pasa por Vox".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.