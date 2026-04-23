Jorge Morales advierte sobre el preció del petróleo: "La inflación en Europa y en España va a ser muy alta"

El experto en energía ha dicho que "no alarmaría todavía a la población en cuanto a que los mercados todavía están confiando en que va a haber una solución pacífica al bloqueo del estrecho de Ormuz", pero ha agregado que "esta misma noche ha dicho el Pentágono que tardaría seis meses en desminar.

Jorge Morales, experto en energía, ha explicado que "la antesala de una restricción es una subida drástica del precio de los mercados". Así lo ha dicho en El Objetivo al analizar los efectos de la guerra contra Irán y el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Los mercados, hasta esta semana, hasta yo diría este martes, se han estado comportando de una forma que lo que estaban traduciendo es: 'No nos creemos que la guerra vaya a reiniciarse'. Es decir, estaban apostando a que lo que ocurriría es que la guerra iba a terminar esta semana", ha señalado.

Sin embargo, ha apuntado que las noticias no han sido buenas durante este martes y miércoles y "ahora los mercados se están dando la vuelta". "Todavía no están en precios que hemos visto hace un mes", ha dicho, y ha puesto como ejemplo el petróleo, donde ha afirmado que está "el mayor impacto".

"Hemos visto el Brent en 120 dólares el barril hace dos semanas, cuando lo teníamos en 90. Ahora lo tenemos en 102, no está en los 120 de hace dos semanas, pero está subiendo y está subiendo claramente. Ya digo, este martes y miércoles han sido dos días donde yo no hablaría todavía de pánico, pero sí de subida", ha destacado.

"No alarmaría todavía a la población en cuanto a que los mercados todavía están confiando en que va a haber una solución pacífica al bloqueo del estrecho de Ormuz", ha pronunciado. A continuación, sin embargo, ha resaltado que "esta misma noche ha dicho el Pentágono que tardaría seis meses en desminar toda la parte del estrecho de Ormuz".

"Es decir, cuidado, porque es que vamos a pasar mucho tiempo con precios del petróleo altos. Seguramente ya no veamos esos precios que teníamos de 200 dólares el barril, pero es que a precios de 100-105 dólares el barril, la inflación en Europa y en España va a ser muy alta. Es decir, que efectivamente vamos a tener una afección económica global muy relevante", ha expresado.

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