Juan Fernández Miranda pide cautela ante el efecto de la guerra en España: "No lancemos campanas al vuelo"

El periodista ha señala que el Gobierno "ha sido casi triunfalista en la posición ventajosa que tiene España en algunos aspectos, por ejemplo en el energético".

El periodista Juan Fernández Miranda ha hablado este miércoles en El Objetivo sobre la posición del Gobierno de España ante el efecto de la guerra en Irán y el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz y ha señalado que "ha sido casi triunfalista en la posición ventajosa que tiene España en algunos aspectos, por ejemplo en el energético".

"Pero hay que tener cuidado, porque eso se le puede volver en contra. Por ejemplo, la inflación de marzo. El precio de la luz ha subido más en España que en los grandes países de la Unión Europea más 4,3", ha explicado.

"El INE revisó el dato adelantado del IPC de marzo y el alza de 3,4% se debe sobre todo a cuestiones que no tienen que ver con la energía, sino con la cesta de la compra. Eso se ve porque ha sido el ascenso de la subyacente. Es decir, cuidado, porque en algunas cuestiones sí podemos estar mejor preparados, pero no lancemos las campanas al vuelo, y cuidado", ha remarcado.

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