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"un cargo curioso"

Roger Senserrich explica las posibilidades de Vance de ser presidente: "La vicepresidencia es un cargo un poco envenenado"

"Es probable que esté en las primarias, pero depende de cómo vaya esta administración y especialmente depende de la relación que tenga con Trump. Va a tener una carrera bastante difícil, y más viendo como la presidencia de Trump se está convirtiendo poco a poco en un lastre en el futuro político de Vance", ha aclarado el politólogo.

Roger Senserrich explica las posibilidades de Vance de ser presidente: "La vicepresidencia es un cargo un poco envenenado"

El politólogo Roger Senserrich ha explicado en El Objetivo desde Connecticut (EEUU) cómo es el cargo de vicepresidente en Estados Unidos y las posibilidades del actual, JD Vance, de llegar a la Presidencia del país, para lo que ha señalado que "la vicepresidencia es un cargo un poco envenenado".

"El cargo de vicepresidente es un cargo curioso, porque realmente en cuanto a atribuciones constitucionales reales no tiene ninguna. Aparte de romper empates en el Senado, su único cargo es estar a la espera por si al presidente le sucede algo", ha manifestado, y ha apuntado que "el poder que tiene solo depende de la confianza que tenga el presidente y lo que quiera delegar en él".

En el caso de Vance, ha afirmado que "Trump es una persona muy ciclotímica y hay momentos en que ha confiado mucho en Vance y hay momentos en que no ha confiado demasiado". "Ahora mismo parece que no está confiando demasiado y le ha dado este marrón de unas negociaciones que realmente son bastante imposibles", ha destacado.

Sobre las posibilidades de Vance para llegar a la Presidencia, Senserrich ha dicho que "la vicepresidencia es un cargo un poco envenenado, porque aunque de natural en las primarias de 2028 Vance va a estar en las quinielas, no es demasiado habitual que alguien que venga de la vicepresidencia llegue a presidente".

A continuación, ha aclarado que esto "ha sucedido con Nixon, pero llega ocho años, y sucedió con Biden, pero también llega con retraso". "Bush padre es un poco una decepción, es el único que lo ha hecho sucediendo a su presidente", ha recordado.

"Es probable que esté en las primarias, pero depende de cómo vaya esta administración y especialmente depende de la relación que tenga con Trump. Va a tener una carrera bastante difícil, y más viendo como la presidencia de Trump se está convirtiendo poco a poco en un lastre en el futuro político de Vance.

Si sucede algo antes, obviamente será el presidente, porque constitucionalmente le toca a él. Pero incluso con esas, viendo como está yendo esta Casa Blanca, es posible que se convierta en un nuevo Gerald Ford, o sea, alguien que sucede a un presidente muy impopular y que realmente no puede ganar unas elecciones por todo el lastre".

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