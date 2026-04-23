Roger Senserrich explica las posibilidades de Vance de ser presidente: "La vicepresidencia es un cargo un poco envenenado"

"Es probable que esté en las primarias, pero depende de cómo vaya esta administración y especialmente depende de la relación que tenga con Trump. Va a tener una carrera bastante difícil, y más viendo como la presidencia de Trump se está convirtiendo poco a poco en un lastre en el futuro político de Vance", ha aclarado el politólogo.

El politólogo Roger Senserrich ha explicado en El Objetivo desde Connecticut (EEUU) cómo es el cargo de vicepresidente en Estados Unidos y las posibilidades del actual, JD Vance, de llegar a la Presidencia del país, para lo que ha señalado que "la vicepresidencia es un cargo un poco envenenado".

"El cargo de vicepresidente es un cargo curioso, porque realmente en cuanto a atribuciones constitucionales reales no tiene ninguna. Aparte de romper empates en el Senado, su único cargo es estar a la espera por si al presidente le sucede algo", ha manifestado, y ha apuntado que "el poder que tiene solo depende de la confianza que tenga el presidente y lo que quiera delegar en él".

En el caso de Vance, ha afirmado que "Trump es una persona muy ciclotímica y hay momentos en que ha confiado mucho en Vance y hay momentos en que no ha confiado demasiado". "Ahora mismo parece que no está confiando demasiado y le ha dado este marrón de unas negociaciones que realmente son bastante imposibles", ha destacado.

Sobre las posibilidades de Vance para llegar a la Presidencia, Senserrich ha dicho que "la vicepresidencia es un cargo un poco envenenado, porque aunque de natural en las primarias de 2028 Vance va a estar en las quinielas, no es demasiado habitual que alguien que venga de la vicepresidencia llegue a presidente".

A continuación, ha aclarado que esto "ha sucedido con Nixon, pero llega ocho años, y sucedió con Biden, pero también llega con retraso". "Bush padre es un poco una decepción, es el único que lo ha hecho sucediendo a su presidente", ha recordado.

"Es probable que esté en las primarias, pero depende de cómo vaya esta administración y especialmente depende de la relación que tenga con Trump. Va a tener una carrera bastante difícil, y más viendo como la presidencia de Trump se está convirtiendo poco a poco en un lastre en el futuro político de Vance.

Si sucede algo antes, obviamente será el presidente, porque constitucionalmente le toca a él. Pero incluso con esas, viendo como está yendo esta Casa Blanca, es posible que se convierta en un nuevo Gerald Ford, o sea, alguien que sucede a un presidente muy impopular y que realmente no puede ganar unas elecciones por todo el lastre".

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