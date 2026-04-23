Maroto, sobre la muerte de periodistas y paramédicos en Líbano: "El mensaje es también de desplazamiento"

La corresponsal de laSexta, quien acaba de llegar a España desde Líbano, ha explicado que ya son "más de 90 paramédicos asesinados, más de 100 ambulancias dañadas o completamente destruidas" en un país "con un Estado muy débil, que no tiene un sistema sanitario funcional".

La corresponsal de laSexta Marta Maroto, quien acaba de llegar a España desde Líbano, ha hablado en El Objetivo sobre la muerte de periodistas y paramédicos en el país por parte de lo que, ha afirmado, son "ataques dirigidos" de Israel.

"Creo que son ya más de 90 paramédicos asesinados, más de 100 ambulancias dañadas o completamente destruidas", ha explicado la periodista, y ha agregado que estos se producen, "además, en ataques dirigidos".

Tras esto, ha resaltado que "hay que tener en cuenta que Líbano es un país con un Estado muy débil, que no tiene un sistema sanitario funcional". Por lo tanto, ha señalado "que este tipo de iniciativas, que normalmente son grupos voluntarios, iniciativas privadas, son la primera línea".

"Son los únicos que están salvando vidas, por lo que también se ataca a los que tienen que cuidar, o que tienen que proteger, a la población civil que queda en una zona ya casi arrasada", ha expresado. Por ello, ha remarcado que "también el mensaje es de 'tenéis que marcharos', de desplazamiento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.