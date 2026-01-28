El arma sónica LRAD que produce un sonido "insoportable" y que utiliza el ICE para disuadir las protestas: Zaida Cantera explica cómo funciona

Se trata de un arma no letal, pero que puede provocar importantes problemas físicos, incluida la pérdida de audición permanente.

Las protestas en Minneapolis contra el ICE están dejando patente la brutalidad de la reacción de las autoridades. Además de la violencia y los arrestos contra los manifestantes, las fuerzas de seguridad están empleando también el LRAD, un arma acústica que genera un gran dolor para quien la recibe.

La excomandante Zaida Cantera ha explicado en El Objetivo que los LRAD, como se conoce los Long Range Acoustic Devices, son unos cañones acústicos que inicialmente "se vendieron como si fueran megáfonos de comunicación que usaban las fuerzas de seguridad en EEUU a raíz de un incidente a principios de los años 2000 para emitir órdenes a las masas por encima del bullicio".

"Se dieron cuenta de que si focalizaban el AD de transmisión entre 15 y 30 grados aumentaban la potencia a más de 120 decibelios, hasta 135-150, se situaban por encima del umbral del dolor", ha relatado Cantera.

Además de aumentar los decibelios, incorporaron un tono agudo que hace que "ese dolor provoque náuseas, vómitos y pérdida del equilibrio". En definitiva, provocan "un dolor insoportable que hace que las masas se tengan que retirar".

De esta manera, estos cañones de sonido son "armas no letales", pero sobre los que hay una gran "controversia legal porque sí causan graves problemas físicos hasta de carácter permanente", llegando incluso a la pérdida de la audición.

