Guillermo Fesser compara, "salvando las distancias", a Trump con "lo que hicimos en España con Jesús Gil"

Guillermo Fesser ha analizado en el especial de El Objetivo 'ICE: Los matones de Donald Trump' la situación en el país ante la actuación de esta agencia migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump. En el programa han recordado el momento en el que Trump dijo en 2017 que podría estar en mitad de la Quinta Avenida, disparar a alguien y no perdería ningún voto.

"Se le está acabado el chollo", ha asegurado el periodista al volver a ver ese momento. Tras esto, además, ha señalado que, "salvando las distancias, el ejemplo es muy parecido a lo que hicimos en España con Jesús Gil, le reímos las gracias". "Era un tipo que resultaba muy cercano, era un tipo que era muy gracioso, era un tipo que daba muchos titulares, y que al final de todo podía decirse: 'Hombre, lo dice en broma'", ha dicho.

Esto, ha remarcado, se junta "con un egoísmo personal que ha sido acrecentado bestialmente por el uso de los móviles y del aislamiento de la gente" que, ha explicado, hace que muchos piensen "que si me va bien a mí, pues siempre buscamos una justificación para que a los demás les vaya mal". "Entonces ya no se vota por tu país, ya no se vota por tu ciudad, ya no se vota por tu familia y tus amigos, ya votas solo por ti", ha destacado.

"Y si Wall Street está en números explosivos y tú tienes acciones, pues que se llevan a dos o tres negros, pues algo habrán hecho. Pero ahora se ve que esos dos o tres negros no han hecho nada. Lo estamos viendo con los móviles. Y es cuando América por fin está despertando", ha remarcado. Y ha agregado: "Pero hay que reaccionar o con una huelga general o con un boicot al Mundial de Fútbol, que es una vergüenza".

