El ICE carga contra los móviles: censura en TikTok y agresión contra los que graban en las calles para que nadie registre sus barbaridades

Usuarios de TikTok denuncian que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos está censurando actuaciones inhumanas, con la complicidad de la plataforma controlada por Larry Ellison, amigo de Donald Trump. Las imágenes que logran difundirse muestran a agentes del ICE amenazando y agrediendo a personas para que dejen de grabar, utilizando gas pimienta y violencia física. En un caso, un agente arrastra del pelo a una anciana que intenta recuperar su móvil. Estas acciones buscan evitar que se documenten sus abusos, coaccionando a quienes intentan filmar en espacios públicos, lo cual es legal.

Muchos usuarios de TikTok están denunciando que las actuaciones inhumanas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos están siendo censuradas por la plataforma, que en EEUU controla el amigo del presidente estadounidense, Donald Trump, el CEO de la empresa tecnológica Oracle, Larry Ellison. Una censura que también aplican en forma de agresión los agentes del ICE en las calles, que no quieren que nadie registre sus barbaridades.

En las imágenes que sí han salido a la luz se puede ver cómo agentes del ICE amenazan a una persona en medio de una agresión para que deje de grabar con su móvil y le rocían con gas pimienta la cámara del teléfono. Y lo mismo pasa con otras personas, porque el objetivo de los agentes del ICE es impedir que capturen sus inhumanas actuaciones.

A una anciana un agente le quita el móvil y cuando ella va a recuperarlo la arrastra del pelo, pero ni las súplicas ni los gritos de la gente hacen que la suelte, según se puede ver en otro vídeo. Estos son solo algunos ejemplos de los brutales ataques que cometen los agentes del ICE contra las personas que les graban con el móvil.

Amenazar es lo único que les queda. Los matones de Trump no gobiernan, intimidan. "Si tú alzas la voz, yo te silencio", le dijo otro agente a un hombre. Intentan no quedar retratados, por eso les coaccionan para que bajen la cámara. Otras imágenes muestran cómo varios agentes sacan a un hombre del coche con violencia y, acto seguido, se disponen a atacar con la pistola táser al que captura todo con su móvil.

Las personas pueden grabar en un espacio público, porque es legal. Lo que es ilegal es que los agentes del ICE les repriman por hacerlo.

