Ahora

tensión en EEUU

El profesor que tuvo que huir de EEUU por amenazas: "La crueldad es central a la política de Trump, no es un accidente, no es un error"

Mark Bray daba clases en la universidad y en 2017 decidió publicar el libro titulado 'Antifa', pero nueve años después, con el asesinato de Charlie Kirk y la vuelta de Trump al poder, comenzó a recibir amenazas y tuvo que huir de EEUU y refugiarse en España.

El profesor antifascista huido de EEUU: "La crueldad es central a la política de Trump, no es un accidente, no es un error, es central"

El profesor e historiador estadounidense Mark Bray daba clases en la universidad y en 2017 decidió publicar el libro titulado 'Antifa', sin embargo, nueve años después, con el asesinato de Charlie Kirk y la vuelta de Donald Trump al poder, comenzó a recibir amenazas, incluso se filtró su dirección, y tuvo que huir de Estados Unidos y refugiarse en España.

Bray ha señalado a Ana Pastor en un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', que "la crueldad es central a la política de Trump, no es un accidente, no es un error, es central. Y si lees los artículos de los 'influencers' que les gusta Donald Trump, han dicho por ejemplo que la empatía es mala".

"Quieren mandar un mensaje, un mensaje de supremacismo blanco, quieren regresar a un pasado en la historia de los EEUU de regímenes de terror racial", ha afirmado. Y ha remarcado que "no es un accidente".

Así, poco después, ha destacado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca sembrar el miedo. "Tengo una esposa latina, ahora no piensa en regresar a EEUU", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El viento y las lluvias se convierten en protagonistas indeseados en Andalucía con cortes de luz, desbordamientos y hasta recomendaciones de confinamientos voluntarios
  2. El Gobierno se lanza a la batalla por el relato sobre las pensiones: culpa al PP por votar en contra, evita criticar a Junts y dice que "trabaja" por una solución
  3. El caso Montoro avanza con el seguimiento de los más de 32 millones que se habrían embolsado el exministro y sus colaboradores de confianza
  4. Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis
  5. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño
  6. Cuando la presión, el contrato millonario y la fama se impusieron a la seguridad: la historia del transbordador Challenger