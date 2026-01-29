El profesor que tuvo que huir de EEUU por amenazas: "La crueldad es central a la política de Trump, no es un accidente, no es un error"

Mark Bray daba clases en la universidad y en 2017 decidió publicar el libro titulado 'Antifa', pero nueve años después, con el asesinato de Charlie Kirk y la vuelta de Trump al poder, comenzó a recibir amenazas y tuvo que huir de EEUU y refugiarse en España.

Bray ha señalado a Ana Pastor en un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', que "la crueldad es central a la política de Trump, no es un accidente, no es un error, es central. Y si lees los artículos de los 'influencers' que les gusta Donald Trump, han dicho por ejemplo que la empatía es mala".

"Quieren mandar un mensaje, un mensaje de supremacismo blanco, quieren regresar a un pasado en la historia de los EEUU de regímenes de terror racial", ha afirmado. Y ha remarcado que "no es un accidente".

Así, poco después, ha destacado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca sembrar el miedo. "Tengo una esposa latina, ahora no piensa en regresar a EEUU", ha asegurado.

