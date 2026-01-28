Ana Pastor desvela qué se verá en El Objetivo esta noche: "Vamos a hacer un relato por las tinieblas de EEUU"

Un nuevo especial de El Objetivo, 'ICE: Los matones de Donald Trump', realiza un exhaustivo seguimiento de la actualidad en Estados Unidos y las tensiones en el estado de Minneapolis y todo el país.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, dedica más fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que al FBI y a la DEA. La noche de este miércoles Ana Pastor llega con un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', con un exhaustivo seguimiento de la actualidad en el país y las tensiones por las actuaciones de esta agencia gubernamental tras la muerte de Alex Pretti, ciudadano de Minneapolis que el sábado falleció a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de tres semanas tras el fallecimiento de Renee Good el pasado 7 de enero.

"Esta noche lo que vamos a contar es que lejos de estar replegándose, que es lo que están diciendo pero no lo que está ocurriendo, vamos a hacer un relato por las tinieblas de lo que antes ha sido una democracia robusta, en ocasiones imperfecta, pero lo ha sido EEUU. Vamos a hacer esta noche el relato de las tinieblas" de lo que ha ocurrido en los últimos días, ha remarcado Ana Pastor en Más Vale Tarde.

Tras ver una de tantas imágenes de una detención frente a un bebé, Cristina Pardo ha afirmado que es "terrorífico ver a estos policías de la migración detener a niños, porque lo hemos visto, se ensañan con los niños", ha señalado,

Ante esto, Pastor ha afirmado que es "una de las señas de identidad de los matones de Trump". "De hecho en este repaso como digo tenebroso hemos revisado decenas y decenas y decenas de imágenes", que gracias a los teléfonos móviles han sido captadas por los ciudadanos de numerosas ciudades en todo EEUU. "Nadie está a salvo", ha dicho

