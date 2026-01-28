El exembajador en EEUU Javier Rupérez sobre la actuación del ICE: "Lo que estamos contemplando es pura y simplemente un régimen dictatorial"

Se ha preguntado por la deriva del país y ha remarcado que "fue uno de los elementos fundamentales de la creación de las Naciones Unidas y de la OTAN". "¿Cómo es posible que hayan llegado? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? ¿Quién es Trump? ¿De dónde viene? Habría que llevarle a un manicomio", ha sentenciado.

El exembajador en Estados Unidos Javier Rupérez ha estado la noche de este miércoles con Ana Pastor en un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', donde ha hecho un exhaustivo seguimiento de la actualidad en Estados Unidos y las tensiones en el estado de Mineápolis y todo el país por las agresivas políticas de migración del presidente estadounidense y las recientes muertes de manifestantes a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Esos no son los EEUU que yo viví. No únicamente que yo viví, sino que habían existido prácticamente durante 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus efectos. Esos no son los EEUU. Nunca, en mi experiencia americana, vi algo lejanamente parecido a lo que ahora hemos contemplado", ha expresado el exembajador.

Además, ha señalado que "lo que estamos contemplando es pura y simplemente un régimen dictatorial. Es un régimen fascista a todos los efectos. La generalización de la violencia, la ruptura abierta de todas las normas del derecho internacional, la falta de respeto de los derechos humanos básicos, de personas según el color, según la edad". "Hasta ahora estábamos abjurando de Maduro. Esto es Maduro con otro nombre", ha agregado.

"Realmente es inconcebible lo que estamos viendo, sobre todo viniendo de ese país. No únicamente de mi experiencia, es una una experiencia generalizada. Al fin y al cabo, los EEUU inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los factores básicos del establecimiento de la democracia en sistemas internacionales. Fue uno de los elementos fundamentales de la creación de las Naciones Unidas, de la OTAN. ¿Cómo es posible que hayan llegado? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? ¿Quién es Trump? ¿De dónde viene?", se ha preguntado.

Y ha concluido sobre Trump: "Casi, digamos, habría que llevarle a un manicomio".

