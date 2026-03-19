Ángel Villarino cree que "China es mucho más resistente y está calculando" aunque "no tiene incentivos para la guerra"

El periodista de 'El Confidencial', Ángel Villarino, analiza el posible papel de China en la guerra de Oriente Medio, una ofensiva iniciada por Israel y Estados Unidos que ya se extiende por objetivos energéticos en países del golfo Pérsico

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, China y Rusia emergen como nuevos protagonistas. Rusia, liderada por Vladímir Putin, podría beneficiarse económicamente de la venta de petróleo ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, expertos como Ángel Villarino de 'El Confidencial' sugieren que es crucial observar a China. Según Villarino, China es más resistente y sigue una lógica pragmática, sin incentivos para involucrarse en la guerra. Aunque no tiene alianzas de protección, China aprovecha la situación sin presiones de una opinión pública. Además, ha mantenido abierta la posibilidad de que Donald Trump visite Pekín, lo que podría influir en futuras relaciones.

En los últimos días, dentro del contexto de la guerra en Oriente Medio que ya se extiende por países y centrales energéticas del golfo Pérsico, se está apuntando a dos nuevos protagonistas: China y Rusia.

Se señala a Rusia y Vladímir Putin como ganadores, por los beneficios económicos que puede obtener con la venta de su petróleo ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz; pero hay expertos que opinan que hay que prestar más atención a China.

Entre ellos, Ángel Villarino, periodista de 'El Confidencial', que considera que "China es mucho más resistente y está calculando" cumpliendo con la lógica. En su opinión, China "no tiene incentivos para entrar en la guerra".

Según ha recordado, el ensayista Byung-Chul Han escribió un libro hace 15 años que se titulaba 'El inminente colapso de China'. Tuvo que reeditarlo como 'El inminente colapso de China, ahora sí', pero tampoco se ha producido esta caída. Por ello, cree que "China es mucho más resistente, que tiene una lógica diferente, no tiene alianzas de protección, y lo que está haciendo es el clásico cálculo pragmático".

Recuerda que en China no hay una opinión pública a la que dar explicaciones, pero considera que se está aprovechando. De hecho, China "no ha cerrado la puerta a que Trump viaje hasta Pekín" y cuando se reúna con Xi Jinping, los dos volverán a "repartirse las cartas".

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