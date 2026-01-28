El desgarrador llanto de un menor al grabar al ICE deteniendo a su madre cuando iban al colegio en coche

Los agentes del ICE utilizan a los menores como cebos para detener a sus padres, aprovechando la rutina diaria de las familias para poder retenerlos cuando se disponen a llevar a sus hijos al colegio en el coche.

La brutal actuación del ICE no solo la sufren los ciudadanos de Mineápolis. En otros lugares como Harrisonburg, Virginia, también se están viviendo momentos de máxima tensión.

Los agentes utilizan a los niños como cebos. Una generación que ha nacido en Estados Unidos y que tiene que presenciar cómo sus padres son detenidos de manera violenta.

En el vídeo de la noticia se puede ver cómo el ICE aprovecha que una madre está llevando a su hijo de 16 años al colegio para proceder a su detención. En la escena grabada por el menor, se puede ver cómo la mujer baja del coche e instantes después uno de los agentes la tira al suelo para ponerle las esposas.

Un angustioso momento en el que se puede escuchar el desgarrador llanto del menor llamando a su madre mientras dos agentes le retienen.

Esta noche, a partir de las 23:00, Ana Pastor llega con un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', donde hará un exhaustivo seguimiento de la actualidad en Estados Unidos y las tensiones en el estado de Mineápolis y todo el país por las agresivas políticas de migración de Donald Trump y las recientes muertes de manifestantes a manos del ICE.

