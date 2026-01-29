Emilio Doménech explica cómo algunos streamers de EEUU enseñan a su público a enfrentarse al ICE de Trump: "Recrean escenas a través de los videojuegos"

El periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, analiza cómo creadores de contenido en EEUU están usando los videojuegos como herramienta para enseñar a su audiencia cómo actuar frente al ICE. En el vídeo, los detalles.

Las protestas en Minneapolis contra el ICE están dejando patente la brutalidad de la reacción de las autoridades, sin embargo, hay resistencia en la calle, en los hospitales, en las casas.... y tambíén la que se está organizando a través de los videojuegos.

Tal como nos explica el periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, "sobre todo lo estamos viendo con creadores de contenido que tienen un alcance enorme en redes sociales".

Por ejemplo, explica el periodista cómo un streamer, que emite a través de plataformas como YouTube o como Twitch cómo juega a videojuegos, está jugando al GTA (un juego muy conocido para muchos en el que normalmente robas coches y te comportas como un gánster) comienza a interpretar ciertos papeles.

Por ejemplo, dentro de la pantalla, dentro de este juego, el personaje protagonista, en este caso interpretado por el streamer, se encuentra con los agentes de ICE y ellos interpretan cómo sería esa escena, e intentan enseñar a la gente cómo han de enfrentarse con ellos. Por ejemplo, que no les tienes por qué decir tu nombre o que debes grabar con el móvil siempre que puedas. En el vídeo podemos ver con detalle y al completo la explicación de Doménech.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.