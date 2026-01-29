Ahora

Redadas en Minneapolis

Emilio Doménech explica cómo algunos streamers de EEUU enseñan a su público a enfrentarse al ICE de Trump: "Recrean escenas a través de los videojuegos"

El periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, analiza cómo creadores de contenido en EEUU están usando los videojuegos como herramienta para enseñar a su audiencia cómo actuar frente al ICE. En el vídeo, los detalles.

Nanísimo

Las protestas en Minneapolis contra el ICE están dejando patente la brutalidad de la reacción de las autoridades, sin embargo, hay resistencia en la calle, en los hospitales, en las casas.... y tambíén la que se está organizando a través de los videojuegos.

Tal como nos explica el periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, "sobre todo lo estamos viendo con creadores de contenido que tienen un alcance enorme en redes sociales".

Por ejemplo, explica el periodista cómo un streamer, que emite a través de plataformas como YouTube o como Twitch cómo juega a videojuegos, está jugando al GTA (un juego muy conocido para muchos en el que normalmente robas coches y te comportas como un gánster) comienza a interpretar ciertos papeles.

Por ejemplo, dentro de la pantalla, dentro de este juego, el personaje protagonista, en este caso interpretado por el streamer, se encuentra con los agentes de ICE y ellos interpretan cómo sería esa escena, e intentan enseñar a la gente cómo han de enfrentarse con ellos. Por ejemplo, que no les tienes por qué decir tu nombre o que debes grabar con el móvil siempre que puedas. En el vídeo podemos ver con detalle y al completo la explicación de Doménech.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Senado, en directo | El PP carga contra Pedro Sánchez por su ausencia en el Senado: "Tiene obligación legal y moral de comparecer hoy aquí"
  2. El efecto dominó de la renuncia de Ábalos a su escaño: la causa sobre amaño de obras públicas se dilatará con su envío a la Audiencia Nacional
  3. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  4. La borrasca Kristin mantiene su fuerza con lluvias en toda España y viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora
  5. Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis
  6. El Supremo avala la eutanasia de Noelia tras inadmitir el recurso de su padre