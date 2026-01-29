Paola Ramos, sobre la política antimigratoria de Trump: "El monstruo de ICE ya está completamente desatado”

La periodista, residente en EEUU, ha resaltado en El Objetivo que "el problema de la crueldad es que se aprende" tras ver las imágenes de la agresión contra la congresista demócrata Ilhan Omar, blanco de los insultos de Trump.

La representante demócrata Ilhan Omar fue agredida por un hombre ya detenido que roció un líquido contra ella durante un mitin en Minneapolis. En el momento del ataque, Omar estaba condenando las acciones de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota. La congresista, además, ha sido blanco frecuente de insultos políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La periodista Paola Ramos, residente en EEUU, ha reaccionado a esta noticia en El Objetivo afirmando que ". "Las mentiras se las van creyendo, entonces a mí lo que me da miedo en estos momento es que ellos a lo mejor pueden retroceder, pueden aparentar que están intentando cambiar la situación, pero el monstruo ya se ha creado", ha dicho.

"El monstruo de ICE ya está completamente desatado", ha asegurado. "La pregunta es cómo puedes hacer que estos agentes que han sido entrenados para deshumanizar a personas, como a la congresista Ilhan Omar, cómo se les puede entrenar a que no la vean a ella como a una terrorista, a que no vean a los migrantes como criminales", ha planteado entonces.

Y ha continuado: "Cómo puedes hacer que estos agentes, que han sido entrenados para ser violentos, que le han dicho que tienen inmunidad total, ahora qué hacen. Ahora que tienen un presupuesto de más de 170.000 millones de dólares, de los cuales 70.000 millones de dólares están para ICE, tienen un presupuesto casi de un ejército militar, ¿qué se hace con ese poder, con esas mentiras, con ese odio? ¿Cómo se reconstruye ese monstruo?", ha agregado Ramos sobre lo que le preocupa ahora.

