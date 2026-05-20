Pilar Velasco afirma que Zapatero "trasciende al sanchismo y al antisanchismo": "En el PSOE están en shock"

Pilar Velasco señala que Zapatero "es el presidente más importante de los socialistas" por lo que tras su imputación preguntes a quien preguntes del partido, la respuesta es la misma: "Están en un estado de shock emocional absoluto".

Tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Ana Pastor recuerda cómo desde el PSOE "han tirado" del expresidente del Gobierno en la campaña para las elecciones. "Zapatero trasciende al 'sanchismo' y al 'antisanchismo'", destaca Pilar Velasco, que afirma que "Zapatero es el presidente más importante de los socialistas". "Es el puente que une a Felipe González con Pedro Sánchez y es el único presidente que ha remado a favor de un presidente actual", señala la periodista.

"Cuando los periodistas preguntábamos, porque este runrún ya lleva semanas, por no decir unos meses, al entorno de Zapatero si iba a participar en la campaña de las andaluzas, Zapatero, con su con su conocido optimismo e ímpetu e impetuosidad, decía que, por supuesto, todo lo que pudiera iba a estar en los mítines", recuerda Pilar Velasco, que destaca cómo "se remangó el 23 de julio con aquella broma que decíamos de Zapatero había ganado las elecciones porque fue el que puso en valor incluso la coalición de Gobierno".

Además, la periodista recuerda en el vídeo que "Zapatero es el mediador de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez": "Es el hacedor de esa coalición con Podemos, más en la mesa de Pablo Iglesias que la del PSOE en ese momento". "Y después en esta legislatura, cuando cae Santos Cerdán, Zapatero es una pieza fundamental como portavoz oficioso con Carles Puigdemont en esta legislatura de la amnistía, llamémosla así", señala Velasco, que destaca que eso "es lo reciente, un Zapatero al lado de Pedro Sánchez, al lado del Partido Socialista, reconocido por todos, donde cabe Juan Lobato y cabe Óscar López".

Por eso, Velasco destaca que cuando pregunta a cualquier político socialista sobre "lo que ha ocurrido con Zapatero" la respuesta es la misma: "Cuando le preguntamos a todo tipo de dirigente o dirigente socialista, secretario general o exsecretario general autonómico, están en una conmoción y en un estado de shock emocional absoluto".

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