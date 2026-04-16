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Fondos congelados

Ángeles Espinosa revela la razón de los ataques de Irán a países árabes: "Es el momento de decir cuánto dinero de la Guardia Revolucionaria tienen guardado"

La periodista explica que entre 36.000 millones y 120.000 millones de dólares de fondos de Irán están guardados en bancos extranjeros. Su amenaza con imponer una tasa en Ormuz podría ser una forma de lanzar el mensaje de que quiere ese dinero de vuelta.

Espinosa Guardia Revolucionaria
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El enriquecimiento de uranio por parte de Irán o la descongelación de fondos iraníes son algunos de los puntos calientes de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Aunque el foco se está poniendo mayormente en el enriquecimiento de uranio, la periodista Ángeles Espinosa considera que hay que prestar más atención a la exigencia de Teherán.

"El tema nuclear estaba ya avanzado. De hecho, estamos realmente ahora en donde estábamos hace un año", ha valorado Espinosa en El Objetivo.

La periodista ha apuntado que Irán no ha enriquecido uranio desde junio de 2025, cuando fue atacado por Israel y finalmente por Estados Unidos. Según ha afirmado, para que ahora no lo haga, necesita un incentivo.

La clave de los fondos congelados

"Cuando Irán dice que quiere controlar el estrecho de Ormuz y que quiere cobrar una tasa, es porque quiere dinero. Me da la sensación de que está pidiendo que se desbloqueen los fondos que tienen congelados en bancos extranjeros por todo el mundo, que es una cantidad bastante considerable", ha esgrimido.

No se sabe la cantidad exacta, pero el valor de los fondos oscila entre los 36.000 millones de dólares y 120.000 millones.

"El hecho de que Irán haya bombardeado a sus vecinos de las monarquías árabes es para decirles: 'Este es el momento de que seáis transparentes y que digáis cuánto dinero de la Guardia Revolucionaria tenéis guardado en vuestros bancos'", ha planteado.

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