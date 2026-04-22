EEUU e Irán se reubican tras la nueva prórroga del alto el fuego mientras Trump defiende mantener cerrado Ormuz para llegar a un acuerdo

Una mujer habla por teléfono mientras pasa junto a una valla que muestra a Rais Ali Delvari, héroe nacional iraní, y al difunto jefe de la marina de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri

¿Por qué es importante? Donald Trump extendió este martes el alto el fuego con Irán para facilitar nuevas conversaciones de paz en Islamabad. Por el momento, se desconoce cuándo se retomarán estas negociaciones.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, previsto para concluir este miércoles, se ha extendido debido a la falta de negociaciones en Islamabad. Donald Trump anunció la prórroga de la tregua hasta que Irán presente una propuesta. A pesar de esto, Trump ha mantenido el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, afectando el 90% del comercio marítimo iraní. Este bloqueo fue solicitado por Pakistán, que actúa como mediador. Las negociaciones, lideradas por JD Vance, se han complicado por la falta de compromiso de Teherán, llevando a Trump a convocar una reunión de emergencia en la Casa Blanca.

A primera hora de este miércoles estaba previsto que concluyese el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, una tregua que estaba supeditada a las conversaciones que tenían que haberse producido en Islamabad (Pakistán). Finalmente, no se han dado esas negociaciones y la tregua se ha extendido hasta que Irán presente "una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

Ese fue el anuncio que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, a escasas horas de que acabase la tregua con Irán. Después de este anuncio, el mandatario ha defendido su otra gran decisión en el conflicto: el cierre del estrecho de Ormuz. En su cuenta de Truth Social, donde vuelca sus postulados sobre todo tipo de situaciones, Trump afirma que Irán "no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz", sino que lo quiere "abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día".

"Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado", afirma, amenazando —de nuevo— con destruir la república islámica "incluyendo a sus líderes" si no se alcanza un acuerdo. Pese a la prórroga del alto el fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Trump asegura que tomó esta decisión a petición de Pakistán, que ejerce como mediador, concretamente del jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, con quienes mantiene muy buena relación desde que Washington medió el año pasado en el conflicto entre Pakistán y la India.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, tenía previsto viajar este mismo martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, pero canceló su viaje porque Teherán no se comprometió a participar en las conversaciones, lo que acrecentó aún más el desconcierto.

Por contra, Trump convocó una reunión de emergencia en la Casa Blanca con su equipo de Seguridad Nacional, en la que participaron el propio Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Además, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno de Trump—, que también esperaban viajar a Islamabad, tuvieron que cambiar de planes y volar de Miami a Washington para sumarse a la reunión.

Por el momento, una de las pocas reacciones por parte de Irán ha llegado del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya —mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes—, en un comunicado difundido en redes por su portavoz, Ebrahim Zolfaqari, que han advertido que atacarán "de inmediato" y "con fuerza" sus objetivos enemigos, en alusión a Estados Unidos e Israel, en caso de que se produzca "cualquier agresión" en contra de Teherán.

"Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo", han asegurado en su mensaje, en el que el mando militar ha agregado que Teherán "atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determinados, si se produce cualquier agresión o acción en su contra".

Las nuevas conversaciones, en el aire

Trump advirtió además de que, en caso de no haber acuerdo, retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica. El líder estadounidense, un antiguo magnate inmobiliario, repite así el patrón negociador que lo caracteriza y que consiste en llevar hasta el último extremo la presión para luego cambiar de postura y dar espacio al diálogo.

El último alto el fuego en la ofensiva contra Irán lo anunció hace dos semanas, tras amenazar con que "una civilización entera" iba a morir, en referencia al pueblo iraní.

La segunda ronda de conversaciones en Islamabad permanece en el aire mientras las posiciones de Washington y Teherán siguen enfrentadas. JD Vance ya lideró la delegación estadounidense en la primera ronda de contactos en la capital pakistaní, celebrada el 11 y 12 de abril, que fue la reunión de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la revolución islámica de 1979 pero que concluyó sin acuerdo.

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