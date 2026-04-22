Albares llama a la mesa de negociación entre EEUU e Irán para "evitar una escalada" y que el estrecho de Ormuz vuelva a ser "un paso libre y seguro"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores señala que "lo que nosotros queremos es que haya un fin a la guerra", que "tiene que incluir claramente a Líbano, que haya un paso libre y seguro a través de Ormuz, que cesen los ataques completamente injustificados de Irán al resto de países del Golfo y que haya un acuerdo sobre el uso pacífico de la energía nuclear por parte de Irán".

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que la guerra desatada por Estados Unidos junto a Israel contra Irán es "una guerra unilateral en la que ni España ni ningún otro aliado ha sido consultado ni informado" y ha hecho un llamamiento a la desescalada y a una negociación que tenga en cuenta a Líbano y el fin del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Así ha respondido en una entrevista en El Objetivo que ha arrancado con Ana Pastor preguntando al ministro de Exteriores cómo conocen las decisiones de EEUU, si como el resto de los mortales, a través de la red social del presidente de Estados Unidos, o si reciben información más directa a través de las embajadas, a lo que ha respondido que "hay una relación fluida con las embajadas, tanto la estadounidense aquí como la nuestra en Washington".

"Pero en todo lo que toca a la guerra, esto es una guerra unilateral en la que ni España, ni ningún otro aliado ha sido consultado, ni informado, ni lo es tampoco de las acciones que están tomando", ha remarcado el ministro. "Por lo tanto, nos enteramos, yo y todos mis colegas de países aliados, por los medios de comunicación o por las redes sociales", ha dicho.

Sobre las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que afectan a los ciudadanos españoles de forma directa, ha agregado que se informa, "más que por lo que dice, por las acciones que están teniendo lugar". "Hablo mucho con mis homólogos de la región del Golfo y Oriente Medio, he hablado también con el ministro de Exteriores iraní, tenemos una relación, por supuesto, diplomática y política, que sigue a un nivel muy elevado con Estados Unidos".

Así, ha remarcado que una de las cosas se deben evitar "es estar pendientes de los comentarios, porque lo que debemos hacer en estos momentos es juzgar la realidad y los hechos de lo que está ocurriendo". A raíz de esa información que recibe por parte de Irán ha confirmado que el estrecho de Ormuz "está cerrado en estos momentos, efectivamente".

Sobre el siguiente paso de Irán, ha afirmado que hay dos cosas que ha trasladado "muy claramente" al ministro de Asuntos Exteriores de Irán. La primera de ellas es "hay que evitar en todo momento la escalada". "Hechos como los que hemos conocido, el abordaje de dos barcos y la retención de dos barcos, es algo que nosotros condenamos absolutamente", ha manifestado.

En segundo lugar, ha resaltado que "lo que nosotras queremos es que el estrecho de Ormuz vuelva a ser lo que era: un paso libre y seguro. No puede haber cobro de ningún canon ni discriminación para ningún barco". Sobre si esto se lo dice a lo iraníes, ha contestado que "a los iraníes y a todas las partes implicadas". "Y, por supuesto, les animo a ir a la mesa de negociación", ha insistido.

Ante la pregunta de qué creen que harán los iraníes ha afirmado que "esta es una negociación muy compleja, que tiene muchas aristas y que va a llevar bastante tiempo". "Lo que nosotros queremos es que haya un fin a la guerra". Este fin, ha destacado, "tiene que incluir claramente a Líbano, que haya un paso libre y seguro a través de Ormuz, que cesen los ataques completamente injustificados de Irán al resto de países del Golfo y que haya un acuerdo sobre el uso pacífico de la energía nuclear por parte de Irán".

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