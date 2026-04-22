Albares considera que la agenda de Netanyahu arrastra a Trump a primar "la seguridad de Israel por medios militares"

Ana Pastor entrevista al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para saber, "del 1 al 10, cómo es la relación" entre Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Hay normalidad en nuestras relaciones? La hay".

En un contexto de casi dos meses de guerra en Oriente Medio, Donald Trump ha extendido la tregua con Irán, sugiriendo posibles negociaciones. Según el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, Trump ha sido influenciado por el líder israelí Benjamin Netanyahu, quien prioriza la seguridad de Israel a través de medios militares, una postura que España considera errónea. Albares denuncia violaciones del alto el fuego en Líbano y desplazamientos forzosos. Respecto a la relación entre Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, Albares asegura que la comunicación es fluida, a pesar de comentarios críticos de Trump sobre la economía española. Aunque Trump ha expresado descontento con España, Albares mantiene que las relaciones bilaterales son normales.

Casi dos meses de guerra en Oriente Medio y Trump ha vuelto a jugar con los límites del tiempo, con sus amenazas y a poner más que nerviosos a los mercados internacionales. Todo, para al final acabar alargando la tregua con Irán y para asegurar que "es posible" que vuelvan a sentarse a negociar este mismo viernes. Este es el ambiente en la guerra de Oriente Medio, que empezaron Estados Unidos e Israel bombardeando Teherán el pasado 28 de febrero de "forma unilateral" y sin informar a la comunidad internacional. Esto es lo que cree el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha estado este miércoles en el Especial de El Objetivo.

Albares considera que Donald Trump se ha visto completamente arrastrado por el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, en esta guerra. El ministro cree que "Netanyahu tiene una agenda muy clara" en lo que prima es la "seguridad de Israel" que para ellos "solo se puede defender por medios militares, algo que nosotros consideramos erróneo". Y, recuerda: "Lo que está claro es que esta es una guerra que iniciaron conjuntamente de manera unilateral". Aunque cree que esta pregunta tendría que responderla el presidente de los Estados Unidos.

Por ello, no ha dudado en denunciar "una violación permanente del alto el fuego en Líbano, una invasión terrestre de un país soberano, una instrucción de abandonar sus casas y su tierra a un millón de personas que en estos momentos están desplazadas desde el sur de Líbano". Todo, recuerda, "completamente ilegal".

Trump contra España

Preguntado por Ana Pastor por la relación actual entre Donald Trump y el Gobierno Pedro Sánchez, Albares ha mantenido que "la fluidez es total". "Nuestras embajadas, tanto la embajada norteamericana aquí, como la embajada española en Washington, todos los canales de comunicación están abiertos y mantenemos unas relaciones comerciales transatlánticas con absoluta normalidad", ha explicado. Es más, el ministro de Exteriores ha puesto un ejemplo. "Fíjese, he hablado de Donald Trump, no de los niveles administrativos, que me consta y sé que funcionan entre las dos administraciones".

Ha sido entonces cuando Pastor le ha preguntado: "Del 1 al 10, cómo es la relación", recordando un mensaje publicado por Trump en redes sociales en el que hablaba de España asegurando que tiene muchos problemas económicos. "Sus cifras económicas son desastrosas, que da mucha pena verlas", escribió Trump.

A esto, Albares ha querido apuntar dos cosas. La primera, que "la economía española tiene un crecimiento tres veces superior a la norteamericana, o sea que si nos ponemos a ver cómo va la economía española, va tres veces mejor que la norteamericana". La segunda, recordar que "el presidente de Estados Unidos se caracteriza por hacer comentarios sobre muchos países y muchos líderes de manera permanente". "En fin, entra dentro de la forma en que él entiende que debe manejar su comunicación y su línea política", ha lamentado el ministro español de Exteriores.

Sobre ese baremo del 0 al 10, Albares ha preferido no dar una cifra. "¿Hay normalidad en nuestras relaciones? La hay", ha sentenciado. Y lo ha hecho pese a que Trump le trasladó a la OTAN estar muy enfadado con países como España y con presidentes como Pedro Sánchez. Es más, llegó a decir: "Igual me retiro y me llevo las bases”. ¿Lo ve posible?".

Pero Albares ha vuelto a mandar un mensaje de calma y normalidad. Ha recordado que "hay un convenio que rige la relación hispano-norteamericana sobre esas bases, que son de soberanía española". "Estados Unidos ha emitido declaraciones sobre la retirada de tropas de distintos países. Desde luego, sobre España no tenemos ninguna información al respecto que lo indique".

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