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El Pp les llama "comegambas"

Wyoming responde a Ayuso: "En el PP les molesta que los sindicatos y los trabajadores coman marisco, ellos prefieren que sigan comiendo mierda"

Después de llamar "comegambas" e incluso repartir gambas a los manifestantes de la huelga, El Gran Wyoming aconseja al PP que, al menos, "se queden con la cabeza de las gambas, que de eso no van sobrados".

Wyoming responde a Ayuso: "En el PP les molesta que los sindicatos y los trabajadores coman marisco, ellos prefieren que sigan comiendo mierda"

Pese al éxito de la huelga, la derecha sigue con el objetivo de criminalizar a los sindicatos. "Sin duda, esto de llamar 'comegambas' a los sindicatos es un ataque intolerable", destaca El Gran Wyoming, que critica cómo las nuevas generaciones del PP han abordado a los sindicalistas en la huelga: "Joder, la primera vez que veo a un pijo invitando a gambas".

"Cómo vienen los cachorros del PP", destaca El Gran Wyoming, que les aconseja que, al menos, "se queden con la cabeza de las gambas, que de eso no van sobrados". Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha criticado a los sindicatos en la Asamblea madrileña: "Las gambas son para la clase media que esta gente está hundiendo, ellos son más de bogavantes y ostras".

Por su parte, Wyoming responde tajante: "Ya hemos visto que al PP les molesta mucho que los sindicatos y los trabajadores coman marisco, ellos prefieren que sigan comiendo mierda".

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