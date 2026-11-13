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Huelga general

Wyoming, tras las cargas policiales en la huelga: "Así es Madrid, la sede de la libertad, al menos, la libertad para pegar hostias si vas uniformado"

El Gran Wyoming reflexiona sobre las cargas policiales durante la huelga general y destaca que "el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ha vuelto a liar parda".

Wyoming, tras las cargas policiales en la huelga: "Madrid, la sede de la libertad, al menos, la libertad para pegar hostias si vas uniformado"

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la "carga desproporcional" de la Policía contra los manifestantes de la huelga general. Incluso, algunos manifestantes necesitaron asistencia sanitaria. "Es verdad que hubo cargas en muchas otras ciudades, pero en la capital fueron especialmente escandalosas", explica Wyoming, que destaca que "así es Madrid, la sede de la libertad, al menos, la libertad para pegar hostias si vas uniformado".

Estas imágenes han provocado una gran indignación entre los sindicatos mientras en el plano político el gran señalado es Grande-Marlaska. "Sí, el ministro del Interior lo ha vuelto a conseguir", destaca Wyoming, que señala que "el hombre de la masacre de la valla de Melilla, del escándalo de la compra de armas a Israel, de la entrada masiva en Ceuta... la ha vuelto a liar parda".

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