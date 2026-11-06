Del decreto Maricarmen al accidente de Urda y la corrupción: el giro temático de una campaña electoral frenética

El contexto La campaña empezó con el decreto Maricarmen y la crisis de la vivienda, un tema que parecía que sería el principal. Pero días después llegó el accidente de Urda, que hizo que todo cambiase y la atención se centrase en la gestión.

La precampaña electoral comenzó con la vivienda y el caso de Maricarmen como temas centrales, pero rápidamente se vieron eclipsados por el accidente de Urda y ahora por la corrupción. A 23 días de las elecciones, el ritmo frenético de la actualidad podría influir en los votantes. Tras el luto por el accidente, la corrupción ha tomado protagonismo en el debate, con el PP aumentando el tono y el caso Ábalos afectando a ambos lados del espectro político. Ada Colau y Arcadi España han reaccionado, destacando la importancia de abordar la corrupción. La campaña, que busca movilizar a los indecisos, sigue evolucionando rápidamente.

La precampaña electoral comenzó pensando en que la vivienda y el caso de Maricarmen iban a centrar el debate y, desde entonces, el accidente de Urda, la seguridad de nuestro sistema ferroviario y, ahora la corrupción, han ido arrollando los temas y la conversación. Quedan todavía 23 días para las elecciones y con este ritmo frenético de actualidad y de temas, podría afectar al votante.

Tras varios días de luto por el accidente de Urda, vuelven los actos de precampaña y el tono de los mítines y, ahora, parece que hay nuevo asunto estrella. "Todos los sanchistas irán al mismo sitio, que es el banquillo de los acusados, uno detrás de otro, ese es el camino", aseguró anoche el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Porque la corrupción ha irrumpido en la campaña y el PP ha redoblado el tono. La nueva operación del caso Ábalos y las nuevas revelaciones de Koldo, ahora salpica a la izquierda y la derecha.

"La corrupción 0 por desgracia no existe, lo que sí existe es la forma de abordarla", ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España. Por su parte, la líder de Frente Amplio, Ada Colau, ha señalado que esperan "las explicaciones de Feijóo" porque, ha dicho, "sería gravísimo que un partido político este intentando comprar para utilizar políticamente a una persona condenada por corrupción".

Es un nuevo giro temático de la campaña, que poco a poco, va devorando los temas a debatir. Tal y como señala la politóloga del CSIC, Sandra León, "el ritmo de la campaña es frenético y quedan todavía 23 días, son muchos días de campaña por delante".

La campaña empezó con el decreto Maricarmen y la crisis de la vivienda, un tema que parecía que sería el principal. "Me imagino un país que ponga en pie el quinto pilar del Estado del bienestar, que es el derecho a la vivienda", señaló Sánchez el pasado 17 de octubre.

Pero días después llegó el accidente de Urda, que hizo que todo cambiase y la atención se centrase en la gestión. "En menos de un mes los españoles pondrán a cada uno en su sitio. Les dimitiremos en las urnas", dijo Feijóo apenas unos días después del trágico accidente.

Pero ahora, parece que de nuevo todo cambia. Todo por intentar movilizar el voto de los indecisos. "¿Hay un 30% de indecisos? Sí. Pero al final los efectos de campaña pueden ser un punto o dos", señala el politólogo Lluís Orriols. Una campaña fagocitante en la que está por ver en qué se pondrá el foco en estas dos semanas.

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