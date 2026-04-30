'Aznarito y Felipón' niegan los abusos en la conquista de América: "Llevamos el pleno empleo. Hasta los niños de 4 años curraban"

Wyoming y Dani Mateo se convierten una vez más en 'Aznarito y Felipón', en esta ocasión para poner en duda los abusos durante la conquista de América: "Antes de llegar nosotros, ¿qué tenían?".

Mientras el Gobierno continúa trabajando por mejorar las relaciones con México a través de reconocer los excesos de la conquista de América, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que viajará al país azteca para participar en un homenaje a Hernán Cortés.

En este contexto, 'Aznarito y Felipón' se embarcan a bordo de 'La José María' rumbo a las Indias para explicar "a esa gente que la conquista de América no fue un abuso. Les llevamos la civilización".

"Antes de que llegáramos nosotros, ¿qué tenían? Nada. No tenían ni pantalones. Le llamaban mayas porque iban siempre en leggins", comenta 'Aznarito', mientras 'Felipón' considera que en América son "una panda de desgraciados y desagradecidos".

El expresidente reconoce que "les pudimos llevar la viruela, la gripe, la tosferina, la sífilis para que no pecaran", pero que "era para fortalecerles el sistema inmunitario" y que, a cambio, ellos "nos mandaron algo mucho más contagioso: el reguetón".

'Aznarito', por su parte, niega que se esclavizara a los indígenas: "Eso fue generar trabajo. Les llevamos al pleno empleo. Hasta los niños de cuatro años curraban", afirma.

'Felipón' asegura que "no nos llevamos tanto oro" de América y que mejoramos las patatas, ya que cuando los americanos vienen a España, "bien que zampan las patatas bravas".

'Aznarito' defiende que si descubrimos América "fue por ellos, que estaban asalvajados comiéndose los unos a los otros". Una forma atrasada de matar según 'Felipón', que opina que era "mucho más piadoso quemarlos vivos en la hoguera, como se hacía en la Inquisición. Si te lo vas a comer, le das vuelta y vuelta".

El 'expresidente' popular también carga contra la religión de los indígenas, que asegura creían en "cosas de hippies y de fumaos". "Ahora, gracias a nosotros, tienen Semana Santa, Navidades, el puente de Todos los Santos", señala. 'Felipón' añade a todo eso que se construyeron universidades, catedrales, puertos y "restaurantes de tapas".

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