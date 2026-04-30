Gabriel Rufián desvela a Thais Villas su sueño con Pedro Sánchez: "Me explicaba sus movidas y que iban a por él"

¿Qué sueñan nuestros políticos? Rafael Hernando y Ernest Urtasun sueñan que no han acabado sus estudios mientras que Gabriel Rufián que le persiguen "vampiros y zombies" y hasta que es "supercolega de Pedro Sánchez".

Thais Villas se desplaza hasta las cercanías del Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos qué es lo que sueñan por las noches. "Sueño que estoy sola en el encierro de Pamplona", confiesa la ministra Elma Saiz, que desvela que incluso siente que van a llegar los toros y le entra "angustia al no encontrar un portal" para meterse.

Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) confiesa que tiene un sueño desde pequeño en el que la gente le persigue: "A veces son vampiros, otras zombies, otras gente random... eso sí, yo siempre sobrevivo porque me escondo". Además, el político catalán desvela que hace poco soñó con Pedro Sánchez: "Éramos como colegas y me explicaba sus movidas. Me decían que iba a por él y yo le decía que no se preocupara porque no sabía qué decir".

Por otro lado, Oskar Matute (Bildu) cuenta que tiene un sueño recurrente desde que entraron a robar en el piso de al lado cuando era más joven: "Sueño que entrar a robar cuando estoy en casa, no sanao no estaré".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, por su lado, cuenta que a veces sueña que se levanta para ir "al examen de las oposiciones": "Hace 16 años que aprobé la oposición...". Rafael Hernando (PP) sueña que no ha acabado Derecho y que tiene que volver a examinarse: "Le decía al examinador que yo ya me había examinado. que por qué me examinaban otra vez".

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