Wyoming : "El único plan de paz aceptable es que Israel se largue de Gaza y deje vivir en paz a los palestinos"

El Gran Wyoming dedica su monólogo de esta noche a la reunión que tuvo lugar en Nueva York entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Una cita cuyo "objetivo era negociar un plan de paz para Gaza... un plan que suena más a amenaza que acuerdo y que según Trump ya habría sido aceptado por Israel y estaría pendiente de la ratificación por parte de Hamás", señala el presentador.

Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención de Wyoming: la ausencia de la representación palestina y de la comunidad internacional en el encuentro. "Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que un plan de paz negociado de forma unilateral sin contar con las personas que viven en el territorio afectado tiene tanto futuro como la carrera musical de Kiko Rivera", ironiza.

El presentador fue más allá y lanzó una dura reflexión sobre la situación actual. "Sobre todo porque a estas alturas, después de un genocidio que se ha llevado por delante la vida de más de 65.000 personas y que ha destruido el país entero... el único plan de paz aceptable es que Israel se largue de Gaza, acepte las resoluciones de la ONU y deje vivir en paz a los palestinos", sentencia El Gran Wyoming.

