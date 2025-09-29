El modelo Cheik Kane recuerda su llegada a España en cayuco y sus días en el top manta: "La gente lo hace porque no tiene opción"

"De la patera a la pasarela", así se podría resumir, según Andrea Ropero, los últimos años de Cheik Kane, un joven que llegó a España hace cuatro en un cayuco y ahora es modelo para firmas de lujo y portada de Vogue.

Andrea Ropero entrevista a Cheik Kane, un joven senegalés que contradice los discursos negativos sobre la inmigración. Su historia es la de un chico que llegó a España en un cayuco y ahora trabaja como modelo al alza.

En el vídeo sobre estas líneas, Cheik cuenta que proviene de una familia sumida en la necesidad y la pobreza y que, para ayudar, intentó trabajar como vendedor ambulante en su país.

Hace cuatro años, le surgió la oportunidad de subirse a un cayuco hacia España: "Lo hice para buscarme una vida mejor", afirma Cheik, que recuerda aquellos días en alta mar como "los peores momentos de mi vida".

"Pasamos frío, hambre y fue superduro por las noches", comenta este joven, que explica que "hubo gente que perdió la cabeza". De hecho, Cheik afirma que junto a ellos iba otro cayuco y "he perdido a mis mejores amigos ahí".

Una vez en Canarias, se fue a Marbella, donde vivía un amigo suyo, y acabó en el top manta. Época que define como "complicada" por tener que correr cuando aparecía la Policía y un trabajo sobre el que asegura que "la gente lo hace porque no tiene opción". De hecho, señala que buscó trabajo, pero solo recibió negativas al no tener el permiso.

Después de aquello desarrolló trabajos en la construcción, como friegaplatos o recogiendo aceituna en Jaén hasta que, mientras trabaja de relaciones públicas, le descubrió un fotógrafo.

Una vez se publicaron esas fotos en Instagram "empezó la magia" y Cheik no paró de recibir ofertas para agencias, desfiles o eventos. Ahora ya es modelo para firmas de lujo e incluso ha sido portada de Vogue en Italia.

