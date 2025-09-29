'Koldo' muestra nuevas grabaciones a 'Ábalos': "Soy el Julio Iglesias de la corrupción, grabo mucho aunque canto poco"

El 'exsocialista' y su 'exasesor' se encuentran en La Chalana. 'García' anuncia que ha encontrado limpiando su trastero nuevas grabaciones. 'Ábalos' tiene la esperanza de que alguna pueda ayudar a que archiven su caso.

El programa 'presenta' una nueva serie negra "que lo cambiará todo": 'Chalana connection'. La serie tiene como escenario el lugar "donde se cocía todo": el restaurante madrileño La Chalana. Y, en ese lugar, se encuentran 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García'.

"Estoy solo", se lamenta 'Ábalos'. "¿Cómo estamos, jefe?", pregunta 'Koldo'. El 'exsocialista' le reprocha a su exasesor que no se pueden seguir reuniendo en ese restaurante ya que es peligroso. "Y tanto que es peligroso", responde 'García', "¿a quién se le ocurre meterse una mariscada para tres tú solo?".

El 'antiguo asesor del socialista' anuncia que le ha traído algo muy especial que ha encontrado haciendo limpieza en su trastero: nuevas grabaciones. "Soy el Julio Iglesias de la corrupción", afirma 'Koldo', "he grabado muchas cosas, aunque cantar, canto poco".

'Ábalos' cree que les podría salvar una grabación comprometida "de alguien tocho" ya que podrían usarla como arma para que archiven el caso. 'García' comienza a rebuscar entre sus grabaciones, pero, al poner la primera cinta, descubre que es una disco de Marta Sánchez.

El 'exsocialista' pregunta si tiene alguna grabación comprometida de Pedro Sánchez. 'Koldo' afirma que tiene 15 cintas de los viajes que hicieron con el presidente por España. El 'exasesor' pone una pero se escucha un ronquitos. "Así 15 cintas, 15 cintas de ronquidos", contesta 'García', "era ponerse a hablar y nos quedábamos todos dormidos".

"Estamos jodidos, jefe, todas estas cintas no valen para nada", se lamenta 'Koldo'. "Hay que seguir buscando, seguro que hay algo", responde. 'Ábalos', entonces, encuentra una cinta titulada como 'Reunión ADIF 2020'. En ella se escucha la canción 'Y cuanto más acelero' de Dani Cantero. "Se ve que aquí también grabé otro disco", se queja 'Koldo'. "No, que ese soy yo cantando", aclara 'Ábalos', "se entraba así a las reuniones de ADIF".

