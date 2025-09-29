Cristina Gallego analiza el visado por puntos de Feijóo: "¿Buscar al inquilino perfecto para tu casa es racismo?"

La colaboradora comenta alguna de las medidas que el líder popular ha incluido en sus propuestas de visado por puntos para los migrantes que quieran venir a España. Descubre el particular análisis de Cristina Gallego en el vídeo principal.

Alberto Núñez Feijóo ha propuesto instaurar un visado por puntos para los migrantes que favorezca la entrada al país de personas que quieran trabajar o conozca mejor la cultura española. Esta propuesta del líder popular está más alineada con la línea de Vox.

"¿Buscar al inquilino perfecto para tu casa es racismo?", pregunta Cristina Gallego. La colaboradora 'considera' que el PP ha propuesto "soluciones imaginativas, modernas". "Es casi un juego", añade, "uno que podríamos llamar: '¿Quién es quien puede quedarse en España?'".

Cristina adelanta que este juego "es sencillísimo". En el juego se pueden ver a "12 personas humanas que, según Feijóo, quieren pasar a ser personas humanas que viven en España". Pero, para ello, es necesario seleccionar porque "a ver si se nos va a colar todos lo que vienen en cayuco y ninguno de los que van en moto náutica".

Según el líder popular, se debe primar a aquellos que quieran trabajar en sectores en los que hay falta de mano de obra. "Lo que significa que se nos quedan fuera todos los que vienen a vivir de la sopa boba", indica Gallego. La colaborada expone que hay que ayudar a los sectores estratégicos, es decir, "dar visados a todos los que vienen a invertir en vivienda". "Camareros, hay muchos, fondos buitres menos", añade.

Feijóo ha añadido que también se debería facilitar la entrada de los que conocen mejor la cultura española. "O sea que se nos quedan fuera gente de sitios rarísimos que no saben nada de nosotros ni de cómo vivimos", indica Cristina. "En cambio, hay gente de Wisconsin o San Petersburgo con los que sí compartimos valores", comenta, "o, para ser exactos, cartera de valores".

Otro de los requisitos que deben tener los migrantes, según Feijóo, es tener mayor capacidad de integración. "En ese caso, sintiéndolo mucho, se van a caer de nuestro visado todos esos que no tienen capacidad de integración y, lo que es peor, capacidad económica", reflexiona Gallego. La colaborador indica que "estamos en contra de los guetos a no ser que ese gueto sea el Club Náutico de Puerto Banús".

"Gracias a '¿Quién es quien puede quedarse en España?' podremos cribar para quedarnos con los mejores migrantes", concluye, "los que ya se vienen con los papeles más importantes: los verdes, de 100 euritos".

