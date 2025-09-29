Isma Juárez fracasa en su misión de regalar a Schwarzenegger el libro de Toni Cantó: "Nos hemos gastado 20 euros en esta broma"

La San Diego Comic Con celebró por primera vez una edición fuera de Estados Unidos y eligió Málaga como escenario. Isma Juárez viajó hasta allí para intentar encontrarse con Arnold Schwarzenegger, uno de los invitados estrella.

Por primera vez en su historia, la San Diego Comic Con ha salido de Estados Unidos para celebrarse en España, concretamente en Málaga. Hasta allí se desplazó Isma Juárez, reportero de El Intermedio, con un objetivo claro: conocer a Arnold Schwarzenegger, uno de los invitados VIP del evento.

Durante su visita, Juárez se cruzó con varios asistentes caracterizados como personajes míticos de la televisión y el cine. Desde un joven con un traje de Iron Man valorado en más de 2.500 euros hasta el mismísimo Joker.

Cuando llegó el momento de ver a Schwarzenegger, la organización puso trabas al equipo de El Intermedio. "Nos dicen que vamos a tener muchas dificultades para entrar, pero como yo también soy un héroe, me voy a meter en ese pabellón", aseguró Juárez con optimismo.

Poco después, la seguridad confirmó que no podrían acceder. "Por esa puerta tan lustrosa va a entrar Schwarzenegger", comentó señalando la entrada al pabellón, antes de añadir resignado: "Y por esa puerta tan lustrosa de momento no voy a entrar yo porque nos han dicho que no podemos".

Tras varios intentos fallidos, la suerte cambió y el reportero se topó de casualidad con el actor. Fue entonces cuando puso en marcha su plan: entregarle el libro de Toni Cantó.

"Quiero hacerle un regalo. Arnold Schwarzenegger es un actor que se metió en política, que era republicano y ahora es demócrata, dice que votó a Kamala Harris. Nosotros en España también tenemos un actor metido en política un poco chaqutero: ¡Toni Cantó! Por eso quiero regalarle su libro", bromeó Juárez.

Sin embargo, los guardaespaldas del actor impidieron el momento. "Yo creo que era divertido. Nos hemos gastado 20 euros en esta broma, que ahora se va a poder echar unas cañas con Ayuso, Toni Cantó, gracias a El Intermedio", concluyó entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.