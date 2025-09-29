Dani Mateo desmonta la acusación de Ayuso a Pradales: "¿Dónde está el pin pan pum? Si dice euskaldun"

Dani Mateo analiza en este vídeo la denuncia pública de Isabel Díaz Ayuso contra el lendakari Pradales. El presentador bromeó sobre la supuesta 'amenaza' recibida por la presidenta madrileña y desmontó el malentendido lingüístico con mucho humor.

Dani Mateoirrumpió en El Intermedio para hablar de un asunto muy 'serio' que, según él, debería preocupar a todo el mundo por su 'gravedad'. "¡Basta ya de amenazas, la situación es insostenible y no podemos ser cómplices", comentó el colaborador.

La razón de su intervención fue la queja pública de Isabel Díaz Ayuso sobre unos hechos que, según Mateo, son "intolerables" y que demostrarían que la sociedad "ha llegado demasiado lejos". "La cosa debe ser grave si hasta ella se ha fijado y se ha dado cuenta", ironizó.

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, el lendakari Imanol Pradales le había mandado un mensaje en el que se refería a ella de la siguiente manera: "Ayuso pin pan pum".

"Esto es gravísimo, el lendakari diciendo 'Ayuso pin pan pum', vamos a ver esta grave amenaza", señaló Mateo antes de dar paso al vídeo con las declaraciones originales de Pradales. En la grabación, se escucha al lendakari decir: "Señora Ayuso, somos euskaldunes. Ayuso escucha, Euskadi es euskaldun. Ayuso escucha, Euskadi es euskaldun".

"Pero… ¿Dónde está el pin pan pum? Si dice euskaldun", se preguntó Mateo tras ver el vídeo. Acto seguido, repitió la proyección para insistir: "Euskadi es euskaldun es que se oye clarísimo... menudo nivel de euskera tiene Ayuso. A saber qué tipo de amenaza entiende si el lendakari llega a decir 'bocadillo de atún'".

Concluyó su monólogo con un último comentario irónico: "Siento decirle a Ayuso que aquí no hay una situación de violencia, sino de escuchar regulinchi".

