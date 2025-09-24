Trump arremete contra la ABC por el regreso de Kimmel y amenaza con demandas: "Dejemos que se pudra"

El contexto El presentador ha regresado a la ABC después de que su programa hubiese sido suspendido "indefinidamente" por un monólogo que realizó sobre Charlie Kirk tras su asesinato.

Donald Trump ha reaccionado con indignación al regreso de Jimmy Kimmel a la cadena ABC, expresando su sorpresa y descontento en Truth Social. Trump afirmó que la cadena había informado a la Casa Blanca sobre la cancelación del programa, pero ahora parece que Kimmel ha vuelto debido a la pérdida de audiencia. El presidente sugirió que la presencia de Kimmel podría ser una contribución ilegal a la campaña demócrata y amenazó con demandar a la cadena. Kimmel, tras su regreso, criticó a Trump por no tolerar las bromas y defendió la libertad de expresión en televisión.

Donald Trump ha estallado tras conocer el regreso de Jimmy Kimmel a la cadena 'ABC'. El presidente de Estados Unidos no ha dudado en reaccionar al regreso del programa confesando que no puede creer que le hayan devuelto al humorista su trabajo.

"¡La ABC dijo a la Casa Blanca que su show estaba cancelado! Algo pasó entren ese momento y ahora, porque su audiencia (la del presentador) se ha ido, y su 'talento' nunca estuvo", ha escrito en su red social, Truth Social.

De esta forma, ha indicado que cree que ahora va a "poner a prueba a la ABC en este asunto", recordando que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación.

El presidente de Estados Unidos se ha preguntado por qué querría tener la cadena de vuelta a alguien que, según él, "lo hace mal" y "no es divertido". "Pone en peligro a la cadena al reproducir la basura demócrata", ha asegurado, señalando a Kimmel como "otro brazo más" del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

"Según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña. Veamos cómo nos va", ha resaltado, amenazando con demandar a la cadena por esta decisión. Además, ha pedido a los ciudadanos dejar que "Kimmel se pudra en sus malas audiencias".

El presidente republicano se ha expresado así después de que Jimmy Kimmel volviera a su programa nocturno tras haber sido suspendido la semana pasada por los comentarios del humorista sobre Charlie Kirk, comentarios por los que se disculpó en su regreso a la pequeña pantalla.

Kimmel aprovechó su vuelta para cargar contra Donald Trump por "no aguantar las bromas". "No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", destacó en su monólogo inicial.