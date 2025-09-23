Wyoming, sobre la negativa de Trump de reconocer el Estado de Palestina: "Antes reconoce sus fotos con Epstein"

En este vídeo de El Intermedio, Sandra Sabatés explica cuántos estados han reconocido el Estado de Palestina: "Mientras el mundo presencia el genocidio en Gaza, los representantes del 80% de la población de la tierra reconocen ya a Palestina".

En El Intermedio, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizaron el reconocimiento internacional del Estado de Palestina por parte de varios países, en medio de una de las cumbres más importantes de la ONU, donde Donald Trump volvió a acaparar el protagonismo.

"Más allá del discurso personalista de Trump, por ahora esta cumbre de la ONU deja un gran titular: mientras el mundo presencia el genocidio en Gaza, los representantes del 80% de la población de la tierra reconocen ya a Palestina", aplaudió Sabatés.

No obstante, la periodista recordó que todavía quedan 36 países por dar ese paso, entre ellos Estados Unidos: "Ningún presidente demócrata se ha acercado siquiera a dar el paso y con Trump en la Casa Blanca este cambio es imposible".

Una situación que Wyoming lamentó, aunque admitió que no le sorprende: "Teniendo en cuenta que Trump es islamófobo, sionista, colegote de Netanyahu y uno de los promotores del resort de lujo que quieren construir en Gaza. En fin, no os quiero desanimar palestinos, pero antes de reconocer vuestro Estado, Trump reconoce sus fotos con Epstein", comentó el presentador.