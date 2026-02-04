La vergonzosa respuesta de Trump a una periodista tras ser preguntado por Epstein: "Eres muy mala, deberían avergonzarse de ti"

El contexto Este martes, la reportera de la 'CNN' Kaitlan Collins le pidió al presidente estadounidense que mandase un mensaje a las víctimas de los abusos de Epstein, a lo que Trump respondió atacando personalmente a la periodista.

Donald Trump protagonizó un nuevo ataque a los medios, esta vez dirigido a la reportera de CNN, Kaitlan Collins. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Collins preguntó al presidente sobre Jeffrey Epstein, lo que provocó que Trump la interrumpiera y la descalificara, cuestionando su profesionalidad y acusando a CNN de ser una organización deshonesta. La cadena defendió a Collins, destacando su excepcional labor periodística. Este incidente se suma a una serie de ataques de Trump a periodistas, especialmente mujeres, incluyendo insultos recientes a reporteras de otros medios. La actitud del presidente hacia la prensa sigue generando controversia.

Donald Trumpvolvió a protagonizar este martes un bochornoso ataque a los medios de comunicación. En esta ocasión, la diana de sus críticas ha sido la reportera de la 'CNN' Kaitlan Collins, cuya profesionalidad ha sido cuestionada por el presidente estadounidense al preguntarle por el delincuente sexual Jeffrey Epstein durante una comparecencia pública en la Casa Blanca.

"¿Qué le diría a las supervivientes de Epstein?", preguntó Collins al líder republicano al llegar su turno. Al escuchar el nombre del depredador sexual, Trump no dudó en interrumpir a la periodista y comenzó a arremeter contra ella.

"Eres muy mala. Te conozco desde hace diez años. Creo que nunca te he visto sonreír. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", aseguró Trump de inmediato, despreciando tanto con sus palabras como con sus gestos a Collins.

Pero sus ataques no quedaron ahí. Acto seguido, atacó a la 'CNN': "Con razón no tenéis unas audiencias muy buenas, sois una organización muy deshonesta". "Deberían (los responsables de la 'CNN') estar avergonzados de ti", añadió Trump, cargando directamente contra la integridad moral de la reportera.

La 'CNN' defiende a Collins: "Es una periodista excepcional"

Unos minutos después de los bochornosos ataques de Trump, la 'CNN' no dudó en defender en público a Kaitlan Collins, a la que definió como "una periodista excepcional" que pregunta "con una gran profundidad y tenacidad".

En ese mismo comunicado, la cadena aseguró que, pese a que Collins ha sido atacada "con frecuencia" por Trump, va a defender a la reportera, que seguirá representando a la 'CNN' en la cobertura de los actos públicos del presidente estadounidense.

Los ataques de Trump a los periodistas, cada vez más habituales

Los ataques de Donald Trump a los reporteros, y especialmente a las reporteras, son una constante habitual en sus ruedas de prensa. El pasado mes de noviembre llegó a llamar "estúpida" a una periodista por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.

Por su parte, la reportera cuestionó al mandatario por qué responsabilizaba a las políticas migratorias de Biden del ataque que se había producido unos días antes en la capital estadounidense, en el que murió un agente, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

"Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.

Este episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues unos días antes llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers del 'The New York Times', que publicó un artículo, junto a un compañero que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

También en noviembre le dijo "quieta, cerdita" a Catherine Lucey, reportera de 'Bloomberg', que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein. Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial el video en el que Trump llama "estúpida" a la reportera, a quien identificó como parte de las 'fake news' (noticias falsas).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.