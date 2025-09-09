Wyoming, tajante sobre la felicitación de Trump a Epstein: "Recordemos que el presidente está condenado por abusos sexuales"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo la felicitación que le envió en 2003 Donald Trump a Jeffrey Epstein, en la que aseguraba que entre ambos existían "secretos maravillosos". "¿Qué podría significar eso?", se plantea el presentador.

El Gran Wyoming arranca El Intermedio hablando de los sueños y de cómo, en ocasiones, pueden sustituir a la realidad: "La verdad de que todo lo que vivimos es un sueño no es tan loca porque los sueños son absurdos" y, al mismo tiempo, "la realidad en la que vivimos es más absurda como cualquier sueño".

Como ejemplo, el presentador recuerda los últimos escándalos que han salido a la luz sobre Donald Trump. En 2003, el expresidente de Estados Unidos envió una felicitación de cumpleaños a Jeffrey Epstein en la que hablaba de "secretos maravillosos entre los dos". "¿Qué podría significar eso?", se cuestiona Wyoming.

Tal y como se aprecia en el vídeo, la felicitación iba acompañada de un dibujo de la silueta de una mujer desnuda y la firma de Trump simulaba vello púbico.

"Esta imagen sale a la luz después de que el presidente negase su existencia, pero la verdad es que nada de esto debería sorprendernos a estas alturas, ni que mienta ni que ha tenido secretitos con Epstein... recordemos que Trump es un tipo condenado por abusos sexuales. Así que ante este mundo en descomposición solo nos queda un consuelo: que todo esto sea un sueño", reflexiona El Gran Wyoming.