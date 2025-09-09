Wyoming, de la subida de Vox en las encuestas: "Son como Drácula para el PP, le está succionando los votantes"

Algunos sondeos otorgan a Vox entre un 15% y un 17% del total de los votos y, en gran medida, este aumento es a costa del PP. Así lo analizan El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en el vídeo.

El arranque del curso político ha confirmado la subida de Voxen las encuestas, y es que algunos sondeos le otorgan entre un 15 y un 17% del total de los votos. Además, en gran medida este incremento se produce a costa del PP, con el traspaso de muchos de sus votantes a Vox.

"Pues sí, parece que Vox es como Drácula para el PP, le está succionando los votantes, y esto desmiente que el partido de Abascal representa a la España que madruga, si algo odian los vampiros es el sol", afirma El Gran Wyoming.

Por su parte, Sandra Sabatés destaca que "parece que sentir cerca el aliento de Vox está condicionando la estrategia del PP, que apuesta abiertamente por la crispación y la confrontación permanente con el Gobierno". Además, la periodista muestra "la mayor prueba de ello": "El vídeo que Feijóo ha colgado en las redes con el texto, 'me gusta la fruta'".

"Por si alguno está despistado, recordamos que el 'me gusta la fruta' es un subterfugio para llamar 'hijo de p***' al presidente del Gobierno", explica El Gran Wyoming, que recuerda que se trata de "un insulto de Isabel Díaz Ayuso".