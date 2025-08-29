Kim Kardashian se pronuncia contra las políticas antiinmigración de Donald Trump

Qué está diciendo "Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país", ha reivindicado la empresaria e influencer.

Kim Kardashian se pronuncia contra las políticas migratorias de Donald Trump. Lo ha hecho durante un homenaje a su activismo en justicia penal en los Premios DVF de Diane von Fürstenberg, celebrados en Venecia, según recoge 'Variety'. Allí, poco antes de recibir el premio este jueves, la prensa le preguntó por las redadas de migrantes que se están llevando a cabo bajo la Administración Trump, .

"En las noticias escuchas: 'Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes", respondía este jueves a la empresaria e influencer estadounidense, que añadió: "Pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas". "Es muy difícil, pero creo que tenemos que hacer todo lo posible para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país", reivindicó.

La estrella de telerrealidad recibió el citado reconocimiento por su trabajo a favor de la reforma del sistema de justicia penal de Estados Unidos. El galardón se lo entregó Chris Young, un hombre a quien ayudó a liberar de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito menor relacionado con drogas.

Ese activismo llevó a la influencer a reunirse con Trump durante su primer mandato, cuando acudió a la Casa Blanca para pedir el indulto de Alice Marie Johnson, una mujer afroamericana de 62 años que llevaba 22 encarcelada por un delito no violento relacionado con las drogas y a quien el mandatario republicano acabó concediendo la medida de gracia.

No es la primera vez, sin embargo, que la empresaria se manifiesta en contra de las políticas migratorias que se han endurecido en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump. En junio, cuando las redadas se intensificaron en California, Kardashian las tachó de "inhumanas", defendió la contribución de los inmigrantes a la sociedad y pidió no "ignorar" las injusticias.