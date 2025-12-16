Análisis
Tardà critica a Junts tras pedir Nogueras "hechos y no reuniones" a Pedro Sánchez: "Es un ejercicio de cinismo superlativo"
El que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà reacciona a las palabras de la actual portavoz de Junts en la Cámara Alta sobre el presidente del Gobierno. En el vídeo, los detalles.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha pedido, en TV3, a Pedro Sánchez "hechos" y no tantas reuniones: "Ahora nosotros no queremos ni una foto ni una reunión más", ha dicho Nogueras, cuyas palabras podemos verl también en este vídeo.
Tras escuchar sus declaraciones, Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, señala que "esto es un ejercicio de cinismo superlativo". Y lo argumenta de este modo: "Ellos (Junts) siempre han asociado que esta dialéctica de la dialéctica y la confrontación era sinónimo de traición, de traición al catalanismo y a la patria, ahora resulta que, después de tanto tiempo intentando estigmatizar al republicanismo (ERC) resulta que aún se atreven a hacer unas propuestas a fin y a efecto de intentar sacar el máximo posible por la agonía del PSOE".
"Esto no es colaborar, esto es demagogia", sentencia Tardà. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.