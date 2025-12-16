Ahora

Análisis

Tardà critica a Junts tras pedir Nogueras "hechos y no reuniones" a Pedro Sánchez: "Es un ejercicio de cinismo superlativo"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà reacciona a las palabras de la actual portavoz de Junts en la Cámara Alta sobre el presidente del Gobierno. En el vídeo, los detalles.

Tardà

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha pedido, en TV3, a Pedro Sánchez "hechos" y no tantas reuniones: "Ahora nosotros no queremos ni una foto ni una reunión más", ha dicho Nogueras, cuyas palabras podemos verl también en este vídeo.

Tras escuchar sus declaraciones, Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, señala que "esto es un ejercicio de cinismo superlativo". Y lo argumenta de este modo: "Ellos (Junts) siempre han asociado que esta dialéctica de la dialéctica y la confrontación era sinónimo de traición, de traición al catalanismo y a la patria, ahora resulta que, después de tanto tiempo intentando estigmatizar al republicanismo (ERC) resulta que aún se atreven a hacer unas propuestas a fin y a efecto de intentar sacar el máximo posible por la agonía del PSOE".

Client Challenge

"Esto no es colaborar, esto es demagogia", sentencia Tardà. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"