El Gran Wyoming señala que la población de Gaza son personas que han tenido "la mala suerte de nacer en un lugar que no les ha permitido tener derechos y ni siquiera nombres, en muchos casos, pero esos nombres existen" y cuenta las historias de alguno de ellos.

Mohamed Abu Selmia es un médico de 42 años que contaba que, ante la escasez, sus vecinos han comenzado a beber agua de mar. Mahmud es cámara para la BBC en Gaza y se derrumbó hace unos días mientras grababa en un hospital al ver a su amigo Malik ingresado, así como Al-Kafarneh, que perdió a su padre, hermanos y a su mujer embarazada con los primeros bombardeos.

El presentador de El Intermedio indica que, más allá de titulares y de las fotos, "hay miles de personas con nombres y apellidos que han tenido la mala suerte de haber nacido en Gaza. Su pasado ha sido duro, su presente es un infierno y su futuro no existe". Por todo ello, este sostiene que "no hay muchos motivos para ser optimistas", pero manifiesta que "no deberíamos dejar de exigir que estas personas tengan su propio estado, derechos y, por cierto, nombre".