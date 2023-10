José María Vera, director ejecutivo de UNICEF en España, ha asegurado que la situación en la Franja de Gazaes "devastadora". "Ya van más de mil niños que han sido asesinados", ha confesado en Al Rojo Vivo.

Una situación que podría encaminarse hacia una "catástrofe humanitaria" y que cada día empeora más debido a que se han quedado sin suministros. "Aquellos niños heridos no pueden ser atendidos de forma correcta, no hay suministros sanitarios", ha destacado.

José María Vera ha señalado que uno de los aspectos más importantes es que ya no hay agua potable. "Las plantas desalinizadoras no funcionan. Están bebiendo agua que no es apta para el consumo, incluso del mar". Un hecho que provocará que muchos de ellos acaben enfermos.

Por este motivo, ha destacado que es indispensable que haya un alto al fuego y se abran corredores humanitarios seguros.