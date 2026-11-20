Los detalles Los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno han confrontado ideas durante 16 minutos, ocho para cada uno de ellos, sobre las políticas sociales y los servicios públicos.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han participado en un nuevo cara a cara en la campaña electoral, esta vez en la Academia de Televisión, transmitido por laSexta. Durante el debate, los líderes de los dos principales partidos políticos de España discutieron sobre cinco grandes temas: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior, y corrupción y regeneración democrática. En el bloque de política social y servicios públicos, cada candidato dispuso de ocho minutos para presentar sus ideas y confrontar las propuestas del oponente, destacando sus visiones sobre estos temas clave.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a protagonizar este jueves un cara a cara en campaña, en esta ocasión en la Academia de Televisión. Un debate que se ha podido ver en laSexta de la confrontación entre los líderes de los dos principales partidos políticos españoles.

Los dos han confrontado ideas sobre cinco grandes bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, migración y política exterior y corrupción y regeneración democrática.

Tras un breve descanso, el tercer bloque que han abordado los dos candidatos ha sido el de política social y servicios públicos, donde cada uno de ellos ha tenido hasta ocho minutos para poder expresar sus ideas y confrontar las propuestas del rival.

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