Kiko Llaneras, analista de datos de 'El País', ha argumentado que la izquierda "empezó con mucho de su electorado desmovilizado" que ahora sí está reclutando para la campaña.

Las últimas encuestas electorales muestran que el PSOE está recortando distancias al PP para ser la primera fuerza en las próximas elecciones generales. Kiko Llaneras, analista de datos de 'El País', ha explicado por qué en Al Rojo Vivo.

"Es que el PSOE lleva subiendo prácticamente toda la convocatoria. Yo creo que el factor principal no es tanto el último evento que ocurra, el debate, las entrevistas, lo que sea, sino la movilización de indecisos", ha detallado.

Según Llaneras, la izquierda empezó la campaña "con mucho de su electorado desmovilizado" y precisamente ahí tenía "mucho terreno que ganar": "La derecha venía con muchas ganas de votar, entonces no tenía esa gente un poco que reclutar para la campaña".

"La izquierda lleva reclutándola durante la campaña, pues 50 días. La noticia quizás es que se ha concentrado la izquierda en el PSOE, por eso vemos apretarse, vemos el PP más o menos plano, pero el PSOE que le va cogiendo terreno. Influirá el debate, influirá lo que pasa cada día, pero yo creo que el gran motor es este es indecisos de izquierdas tomando decisiones", ha concluido.

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