El Gobierno envía al secretario de Estado de Transportes a Barcelona hasta que el servicio de Rodalies "recupere la normalidad"

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante una rueda de prensa

La otra cara La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha exigido a Adif y Renfe que "aceleren" las inspecciones y reparaciones para retomar "lo antes posible" el servicio en la red de Rodalies, admitiendo que se encuentra en una situación "lamentable".

Rodalies ha experimentado una jornada caótica debido a dos suspensiones del servicio por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif en Barcelona. El Gobierno ha enviado al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a la ciudad para asegurar la recuperación del servicio. Santano permanecerá en Barcelona hasta que se normalice la situación, facilitando la comunicación con la Generalitat. Las incidencias han provocado demoras en los trenes, comunicadas a través de megafonía y redes sociales. La consellera Sílvia Paneque ha calificado la situación de "lamentable" y exige reparaciones rápidas. El sindicato de maquinistas Semaf reclama cambios urgentes en el sector para evitar futuros problemas.

Rodalies ha vuelto a sufrir una jornada caótica este martes después de sufrir dos suspensiones del servicio en las primeras horas del día por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en la Estación de Francia de Barcelona.

Ante el caos generalizado que se vive en el servicio desde el accidente de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista, el Gobierno ha decidido enviar al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para "garantizar la recuperación del servicio lo antes posible".

Así lo confirman fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por laSexta, que detallan que Santano viajará a partir de las 15:00 horas de este martes a Barcelona para abordar los problemas ferroviarios de Rodalies.

"Santano estará en la capital catalana sin fecha concreta hasta que el servicio se recupere con normalidad desde el terreno y facilitando, de esta manera, la interlocución directa con la Generalitat", aseguran estas fuentes, que recuerdan que el secretario de Estado ya se trasladó hace unos días a Cataluña para abordar este problema.

Es más, Santano instalará su despacho en la Delegación del Gobierno hasta que se resuelvan los problemas de la red de Rodalies.

Rodalies recupera el servicio tras dos incidencias que obligaron a parar todos los trenes a primera hora de la mañana

Renfe paralizaba en ambos casos los servicios de Rodalies y Media distancia durante el tiempo en que se han producido las incidencias. También informaba de que los trenes volvían a ponerse en marcha al resolverse éstas, si bien han advertido de que estos problemas causarán demoras en las frecuencias, que irán recuperándose progresivamente.

Las incidencias han sido comunicadas a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones y las redes sociales de Adif y Renfe. El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.

El Govern habla de situación "lamentable" y pide a Adif y Renfe que "aceleren" las reparaciones

La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha exigido este martes a Adif y Renfe que "aceleren" las inspecciones y reparaciones para retomar "lo antes posible" el servicio alterado de la red de Rodalies, que ha admitido que está en una situación "lamentable".

"Exigimos al Ministerio de Transportes, Adif y Renfe que la recuperación de estos tramos cortados sea lo antes posible. No se puede permitir esta situación por más tiempo", ha afirmado Paneque en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Por su parte, el sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf reclama cambios inmediatos en el sector, que se escuchen sus demandas y reportes sobre las potenciales incidencias y ven desafortunado que tengan que pasar estos accidentes para que se escuche a los trabajadores ferroviarios.

En un acto de protesta frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha insistido en que el sector quiere cambios inminentes y medidas que prevengan cualquier tipo de riesgo en el transporte ferroviario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.