Dani Mateo presenta el surrealista caso de un Guardia Civil detenido en Moncloa: "Todo pasó el día de autos culeros"

Dani Mateo da a conocer una noticia viral ocurrida en la Moncloa. Con tono de humor, explica la detención de un guardia civil por hacer un 'clavo' ante el jefe de los escoltas de Pedro Sánchez. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Dani Mateo irrumpe en el plató de El Intermedio para dar a conocer una de las noticias más virales que ha salido a la luz recientemente. "Si en Estados Unidos se han aireado documentos de Epstein. Aquí en España también se ha ideado algo importante de la Moncloa", adelanta el colaborador.

"Estamos hablando de las Fuerzas y Culos de Seguridad", añade Mateo, para después explicar que un guardia civil destinado en el Palacio de la Moncloa ha sido detenido y suspendido de empleo y sueldo por emborracharse y por enseñarle el culo al jefe de los escoltas del presidente del Gobierno.

"Para entenderlo hay que remontarse al 1 de abril de 2022, el día de autos culeros", señala Dani Mateo. El colaborador explica que todo ocurrió en torno a las 15:00 de la tarde, en el gimnasio de la Moncloa. Al parecer, era una jornada laboral "algo aburrida" cuando el detenido y un compañero decidieron mezclar una botella de ginebra con refrescos de cola.

Para conocer más detalles sobre la situación, Mateo lee un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo: "El recurrente se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla". A lo que el colaborador añade que era más bien posición "caganer".

"Y así fue como enseñó el culo. Un acto impropio del cuerpo, pero a la vez coherente con él, porque enseñó las dos nalgas. Ya se sabe que la Guardia Civil siempre va en pareja", termina bromeando Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí