Feli Velázquez, tajante sobre culpabilizar a los okupas: "Feijóo se ha encargado de fijar cuál era la víctima a combatir"

La pensionista expone que se intenta culpabilizar a los okupas sobre, por ejemplo, que no se puedan subir las pensiones. Además, considera que se está intentando enfrentar a los pensionistas con los colectivos más vulnerables o los jóvenes.

Feli Velázquez ocupó titulares la semana pasada cuando no dudo en gritar desde la tribuna de invitados en el Congreso de los Diputados. La pensionista manifestó su indignación después de que el decreto ómnibus no fuera aprobado debido a los votos en contra de Vox, Partido Popular y Junts. Feli ha charlado con Andrea Ropero sobre las pensiones.

Ropero señala que se ha generado un debate sobre las pensiones y sobre si es viable sostener el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos. "¿Tú crees que hay cierto interés en enfrentar a los pensionistas con los colectivos vulnerables?", plantea Ropero.

"Sí, tengo esa sensación", responde Feli, "hay pensionistas que han entendido lo que había de fondo". Pero, como señala, también ha escuchado a otras personas decir que la culpa la tienen los okupas o los de los desahucios. "Ya se ha encargado Feijóo de fijar cuál era víctima a combatir", indica. "Según ellos, tu enemigo no es el fondo buitre ni el fondo de inversión", expone.

La reportera señala que también parece que hay cierto interés en enfrentar a los pensionistas con los más jóvenes. Velázquez indica que en redes sociales pudo leer un texto de un joven que decía que no se podía sostener que él no tuviera una vivienda y que, el día de mañana, tampoco pudiera acceder a una pensión.

"Como si los culpables de que no haya una pensión, de que la sociedad no responda a esos problemas los tuviéramos nosotros", reflexiona. Feli recuerda que ellos siempre han defendido el sistema público de pensiones, que ellos lo han estado pagando para que se les guardara ese dinero. "No he pagado solamente para mí, he pagado para que el resto de la sociedad tenga pensión, incluso para esos jóvenes", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.