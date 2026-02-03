Glòria Serra desvela que han llegado a esperar hasta tres años para hacer un programa: "Tenemos mucha paciencia"

El programa presentado por Serra cumple 15 años. La periodista comparte con El Intermedio, en ocasiones, cuesta mucho que la gente hable debido a que tienen miedo a represalias.

'Equipo de Investigación' cumple 15 años en antena y, por ese motivo, su conductora, Glòria Serra, visita El Intermedio para hablar sobre el programa. La periodista comparte que lo que más le ha marcado de su programa es cuando ha hecho reportajes "muy cerca de las víctimas".

"Estaba pensando en el volcán de la Palma, cuando volvimos a Valencia con la DANA", recuerda, "siempre que hacemos algo que damos voz a las víctimas o a sus familiares, esos programas se quedan bastante dentro de nosotros".

Serra expone que, en los 15 años de programa, no han evitado nunca ningún tema. "Sí que es cierto que hay algunos que cuesta mucho que la gente hable", explica, "sobre todo algunos sectores empresariales, los que tienen la conciencia más mala, algunas empresas muy importantes... es muy difícil que la gente te hable". Glòria indica que la gente tiene miedo a represalias. "Nosotros esperamos, tenemos mucha paciencia, hemos llegado a esperar hasta tres años para hacer un programa", desvela.

El programa, además, tiene una comunidad de seguidores que se denominan 'Equipers'. "El crecimiento de esa comunidad ha venido paralela al crecimiento de las redes sociales", cuenta Glòria. "Nuestra relación solo era con los datos, pero ahora nos comentan y nos hablan", añade.

