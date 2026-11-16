"Si protege contra las explosiones, seguro que nos salva de Vox, que también hace mucho ruido y va a reventarlo todo", ha dicho el presentador, refiriéndose a Santa Bárbara, en su discurso contra el cambio climático.

El Gran Wyoming, en El Intermedio, criticó el negacionismo climático y la escasa atención que recibe la emergencia climática en el debate político. Coincidiendo con la COP31, utilizó la historia de Santa Bárbara de Nicomedia para ilustrar que solo nos preocupamos por el cambio climático cuando ocurren desastres naturales. Wyoming lamentó que, en plena campaña electoral, un tema crucial para el futuro reciba un tratamiento pobre y criticó las declaraciones de Santiago Abascal sobre el clima. Insistió en que aún hay tiempo para exigir a los políticos claridad y compromiso frente a la emergencia climática, subrayando la importancia vital del asunto. Con ironía, concluyó que tal vez debamos encomendarnos a Santa Bárbara para protegernos del ruido de Vox.

El Gran Wyoming ha arrancado en El Intermedio lanzando una crítica al negacionismo climático y a la falta de protagonismo que, a su juicio, tiene la emergencia climática en el debate político. Coincidiendo con la celebración de la COP31, el presentador ha recurrido a una historia sobre Santa Bárbara de Nicomedia para recordar que "solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve y truena", una expresión que ha trasladado a la crisis climática.

Tal y como ha contado Wyoming, Santa Bárbara es una mujer del siglo III que fue encerrada en una torre por su propio padre, "pagano y un poco cabroncete". Según la tradición, la joven decidió abrir tres ventanas en la torre sin su permiso, un gesto que enfureció tanto a su progenitor que acabó llevándola al monte para decapitarla. Momentos después, el hombre fue sacudido por un rayo, que "le dejó frito como un nugget", ha ironizado el humorista.

En alusión a la referencia de Santa Bárbara, Wyoming ha señalado que "solo nos acordamos de que el mundo está viviendo un peligrosísimo cambio climático cuando llega una dana, los incendios o una ola de calor que convierte Jaén en un air fryer". Y ha lamentado que, en plena campaña electoral, una cuestión que considera "vital para nuestro futuro" ocupe "un espacio mínimo en el debate político" y que, además, el tratamiento que recibe sea "bastante lamentable".

Ha hecho así referencia a las declaraciones de Santiago Abascal en 'La Revuelta', donde el líder de Vox aseguró que el clima cambia de la noche a la mañana. A ello, Wyoming ha respondido: "Lo que cambia de la noche a la mañana, señor Abascal, es la meteorología, no el clima (...) que gracias a nuestra intervención como seres humanos está cambiando a pasos agigantados".

El presentador ha insistido en que todavía hay margen para exigir a los representantes políticos que aclaren sus posiciones y compromisos frente a la emergencia climática. "Es tarde para que algunos entren en el camino de la sensatez, pero no para exigir a nuestros políticos que dejen claras sus postura y compromisos, sobre todo, porque en este asunto nos va la vida", ha señalado.

Wyoming ha terminado su intervención recuperando el tono irónico de la historia de Santa Bárbara y dirigiendo un último dardo a la formación de Abascal: "Así que, ya que estamos, quizás sea oportuno encomendarnos a Santa Bárbara, que si protege contra las explosiones, seguro que nos salva de Vox, que también hace mucho ruido y va a reventarlo todo".

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