Un chico explica qué es el método Pomodoro: "45 minutos estudiando y diez llorando"

El reportero ha ido a una biblioteca para ver cómo están preparándose los estudiantes la Selectividad. ¿Tienen algún método especial? ¿Van todos los días? Descúbrelo en el vídeo principal.

Quedan pocos días para arranque la selectividad y, por ese motivo, Isma Juárez se ha desplazado hasta una biblioteca para ver cómo están preparando los estudiantes esta prueba. El reportero pregunta primero a Hugo y Jaime, que le cuenta que ya están empezando a notar la tensión y el estrés.

"Estamos viviendo aquí", cuentan, "estamos de ocho a doce". "Y no te cunde", afirman. Otra chica cuenta que ellas están unas doce horas, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. "¿Venís a las 08:00 como los guiris para poner la sombrilla en Benidorm?", pregunta Isma. "Hay que correr", cuenta otra chica, "todo el mundo lucha por la mejor mesa".

Otro chico, por su parte, cuenta que estudia en la biblioteca tres o cuatro veces a la semana ya que algunos días aprovecha para estudiar en casa de su abuela. "Así lo hago en compañía", explica, "me pongo a contarle los temas y mi abuela está apasionada escuchándome, claro".

"Se le olvidan los temas que le cuento y se los puedo volver a contar, es un gustazo", añade. "Me río yo del método Pomodoro", afirma. El chico cuenta que ese método consiste en estar "45 minutos estudiando y diez llorando". "Los diez que lloras ahí descargas energías", comenta. "Y tú has cambiado el método Pomodoro por el método de la yaya", señala Isma, "45 minutos estudiando y diez merendando".

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