Wyoming recuerda a Abascal que "cuando se cierra una puerta se abre una ventana": "A Ortega Smith le ha mandado a la ventanilla del paro"

"Es normal estar molesto, han sido tantos años juntos llamando a Sánchez asesino... entiendo que se ponga nostálgico y que, por una vez, no sea por el franquismo", afirma Wyoming sobre el choque entre Abascal y Ortega Smith.

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio "la bronca en el seno de Vox con el pulso de Javier Ortega Smith a la dirección general". Y es que el todavía portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha ejercido su labor pese a haber sido expulsado del cargo. "En el pleno hemos podido ver a Ortega junto a los también sancionados Ignacio Ansaldo y Carla Toscano sin mantener ningún contacto con los otros dos concejales de Vox", explica la periodista, que enseña en el vídeo "el dardo de Ortega Smith a Santiago Abascal", que le ha tachado de "generar división y enfrentamiento".

Unas palabras que El Gran Wyoming analiza de forma irónica: "Eso, qué fea es la división, con lo poco que le gusta el enfrentamiento a Ortega Smith, que no es nada de montar pollos". "Es un español de bien que se enfrenta a las adversidades con dos palmeros fieles que le han aplaudido en su intervención", señala El Gran Wyoming, que asegura que da "lástima y vergüenza ajena". "Pensad que es un español que se hizo conocido por querer reconquistar Gibraltar a nado", recuerda el presentador de El Intermedio.

"En cualquier caso, ha abierto una escisión en Vox, así que ahora tenemos la España que madruga, la derechita cobarde y la ultraderechita solita", explica El Gran Wyoming, que analiza las palabras de Abascal, negando que Vox se enfrente a una rebelión asegurando que "no tienen ninguna importancia": "Buen intento señor Abascal, pero se le nota molesto".

"Es normal, han sido tantos años juntos, tantos recuerdos y complicidad, tantas veces llamando a Sánchez asesino... entiendo que se ponga nostálgico y que, por una vez, no sea por el franquismo", destaca el presentador. Por último, El Gran Wyoming manda un mensaje a Santiago Abascal: "Recuerde que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, bueno usted ya lo sabe, ha mandado a Ortega Smith a la ventanilla del paro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.